Laviana enciende la llama de la Navidad: los comerciantes invitan a los vecinos a participar en "La noche de las velas"

El brillo de la Navidad se adelanta en Laviana. La Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) impulsa una iniciativa denominada "La noche de las velas" que busca implicar a los vecinos del concejo. Los locales asociados a Aulav colocarán velas en sus negocios este jueves, 4 de diciembre, de 18.00 a 22.00 horas, y también invitan a los vecinos a que hagan lo mismo en sus casas, situando velas en ventanas, balcones, terrazas y portales.

"Llenaremos de velas, de luz, nuestros negocios para que prenda la Navidad y animamos a que la gente de Laviana se sume a esta iniciativa. Queremos que nuestro pueblo sea la luz que guíe la Navidad en la Cuenca del Nalón", explicaron los organizadores.

Aulav participa en la organización de numerosos actos a lo largo del año para dinamizar la actividad y el tejido comercial y hostelero de Laviana. Una de las últimas actuaciones fue la organización de un macroconcierto el 25 de octubre, con fines solidarios, para recaudar fondos para apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin Fronteras.

Recaudación

Fueron catorce horas de música, de la mañana a la noche, en las que se recaudó dinero a través de la venta de comida, bebida y de un sorteo de una cesta solidaria. Finalmente, se recaudaron 13.344 euros, que se entregaron a Íñigo Marañón Zabalza, representante de Médicos sin Fronteras.

"Silvidos y Gemidos" Ambás y Ramsés, "Guieldu", "Rellume", Lucía Alonso y Rodrígo Sturm, Silvia Joyanes, "Eskalón", "Rollu Folk", "Muzakeros", "Fusión Light", "Kordinaos", "Ún de Grao, "Fe de Ratas", "Cimarron", "Perro Blanco Blues", "Nuberu", Rodrigo Cuevas, Xuacu Amieva, "Tante y la Stroza", "Libre", "Trujas", "Sacavera", "Dixebra" y "Furia Dance Brigade" fueron algunos de los participantes. La organización contó también con el apoyo de 50 voluntarios y la participación de 70 comercios de Laviana que han donado productos para la gran cesta solidaria que se sorteará durante la jornada.