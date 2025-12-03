Laviana enciende la llama de la Navidad: los comerciantes invitan a los vecinos a participar en "La noche de las velas"
La actividad está programada para este jueves, de 18.00 a 22.00 horas
El brillo de la Navidad se adelanta en Laviana. La Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) impulsa una iniciativa denominada "La noche de las velas" que busca implicar a los vecinos del concejo. Los locales asociados a Aulav colocarán velas en sus negocios este jueves, 4 de diciembre, de 18.00 a 22.00 horas, y también invitan a los vecinos a que hagan lo mismo en sus casas, situando velas en ventanas, balcones, terrazas y portales.
"Llenaremos de velas, de luz, nuestros negocios para que prenda la Navidad y animamos a que la gente de Laviana se sume a esta iniciativa. Queremos que nuestro pueblo sea la luz que guíe la Navidad en la Cuenca del Nalón", explicaron los organizadores.
Aulav participa en la organización de numerosos actos a lo largo del año para dinamizar la actividad y el tejido comercial y hostelero de Laviana. Una de las últimas actuaciones fue la organización de un macroconcierto el 25 de octubre, con fines solidarios, para recaudar fondos para apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin Fronteras.
Recaudación
Fueron catorce horas de música, de la mañana a la noche, en las que se recaudó dinero a través de la venta de comida, bebida y de un sorteo de una cesta solidaria. Finalmente, se recaudaron 13.344 euros, que se entregaron a Íñigo Marañón Zabalza, representante de Médicos sin Fronteras.
"Silvidos y Gemidos" Ambás y Ramsés, "Guieldu", "Rellume", Lucía Alonso y Rodrígo Sturm, Silvia Joyanes, "Eskalón", "Rollu Folk", "Muzakeros", "Fusión Light", "Kordinaos", "Ún de Grao, "Fe de Ratas", "Cimarron", "Perro Blanco Blues", "Nuberu", Rodrigo Cuevas, Xuacu Amieva, "Tante y la Stroza", "Libre", "Trujas", "Sacavera", "Dixebra" y "Furia Dance Brigade" fueron algunos de los participantes. La organización contó también con el apoyo de 50 voluntarios y la participación de 70 comercios de Laviana que han donado productos para la gran cesta solidaria que se sorteará durante la jornada.
