Nuevos horizontes de arte paleolítico en Asturias: el experto mundial Georges Sauvet valida un nuevo enclave en el Alto Nalón descubierto por Los Bribones

El Alto Nalón suma un nuevo bien de relevancia arqueológica tras la visita y validación profesional de un enclave de arte rupestre que podría pertenecer al Paleolítico Superior. El hallazgo, realizado por el investigador local Arcadio Noriega, presidente y fundador de la Plataforma Cultural Bribones, ha sido recientemente examinado sobre el terreno por el reconocido especialista internacional en arte paleolítico, el francés Georges Sauvet, quien ha confirmado el origen prehistórico de los grabados y su coincidencia con motivos figurativos del Paleolítico Superior, sin poder establecer su cronología con una mayor precisión debido a la "gran erosión a la que se ha visto sometido el panel a lo largo del tiempo".

El panel, situado en un área "cuya localización se mantendrá temporalmente bajo reserva para garantizar su estudio y protección", presenta diversos trazos esquemáticos de zoomorfos (animales) que permitirían asociar al Alto Nalón con el corredor definido por los emblemáticos yacimientos de arte rupestre paleolítico de La Viña, Las Caldas o La Lluera, ya en el Bajo Nalón. Este nuevo descubrimiento de la Plataforma Cultural Bribones, pendiente de un estudio exhaustivo, ha puesto de manifiesto "la presencia de arte parietal en un entorno hasta ahora ajeno al mismo", y que podría revelarse como un espacio clave para la investigación de dichas manifestaciones en el contexto asturiano y norte peninsular.

Coherencia

Según Georges Sauvet, la calidad técnica de los trazos y la coherencia estilística con otros conjuntos europeos del Paleolítico Superior permiten situar este nuevo enclave "dentro del corpus reconocido de arte rupestre del suroeste europeo". Estas conclusiones podrían constituir un paso fundamental para la futura puesta en valor científica y cultural del yacimiento, y por ende de toda la comarca.

El descubridor, el lavianés Arcadio Noriega -quien personalmente ha cubierto todos los gastos logísticos y de gestión de la visita del especialista desde París-, ha destacado “la necesidad de conservar y estudiar este patrimonio con rigor, desde la colaboración entre especialistas y administraciones, para que pueda convertirse en un recurso cultural para las generaciones presentes y futuras”.

Georges Sauvet. / Cedida a LNE

Trayectoria

El investigador Georges Sauvet, uno de los mayores referentes internacionales en el estudio del arte paleolítico, cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida. Autor de "La première civilisation de l’image", síntesis reciente sobre los grandes conjuntos rupestres europeos, Sauvet ha cofirmado trabajos de gran impacto, como el análisis comparativo de casi 4.000 figuras paleolíticas, que redefinió la interpretación social del arte parietal franco-cántabro. Sus investigaciones más actuales, como el estudio sobre el simbolismo de los animales heridos en el arte paleolítico o su análisis sobre la posición destacada del caballo en la iconografía parietal, lo consolidan como una autoridad científica clave en la comprensión del pensamiento simbólico prehistórico mundial.

Visita

El profesor Sauvet aprovechó su viaje al Alto Nalón para visitar el Museo Arqueológico de Asturias, donde firmó en su libro de honor, y para entrevistarse con representantes de la administración del Principado de Asturias, a los que trasmitió la necesidad de proteger este nuevo yacimiento de arte prehistórico.

La confirmación del hallazgo abre una nueva línea de investigación en la región y refuerza el papel del Alto Nalón como territorio con un notable potencial arqueológico, contribuyendo al enriquecimiento del patrimonio histórico asturiano.