Foro Asturias critica el proceso de contratación de la iluminación navideña en Laviana

El portavoz de Foro Laviana, Roberto Vázquez Coto, ha criticado el proceso de contratación de la iluminación navideña en el concejo. Subraya que el Ayuntamiento "contrata luces por un importe que no puede cubrir" la actual partida para adornos navideños en los presupuestos prorrogados.

Vázquez avisa de que “por segunda vez en este año, Foro Laviana vuelve a cuestionar la gestión de las cuentas y del presupuesto municipal por parte del gobierno municipal del Ayuntamiento de Laviana”. Recalca que en los presupuestos prorrogados se contemplaba una partida de 35.077,9 euros, mientras que la adjudicación de este año, a la empresa Germán Vizcaíno SL, se eleva hasta los 100.188 euros. Foro ha solicitado "por registro un informe sobre la adecuación jurídica y contable para imputar dicho gasto, así como el valorar la pertinencia de haberlo incluido en la modificación presupuestaria hecha en agosto o bien haber realizado una modificación presupuestaria previa mediante una transferencia de crédito entre partidas presupuestarias".

El concejal Roberto Vázquez concluye que “no sé si se trata de un nuevo intento de ocultación, si es mala fe o es incompetencia, pero volvemos a ver cómo se hace uso del dinero público sin rigor, sin transparencia y sin el respeto debido a los vecinos de Laviana”.

Gobierno local

Desde el gobierno local (PSOE e IU), por su parte, han "lamentado" estas críticas, "en un intento de desprestigiar nuestra labor". Unas críticas, afirman, que "denotan un desconocimiento del funcionamiento del Ayuntamiento, y de su labor como concejal en la oposición". La adjudicación de la iluminación se llevó a cabo "a través de una licitación pública, con toda transparencia, con todos los informes jurídicos y económicos favorables".

Recuerdan además que en el Pleno del pasado mes de junio, se aprobó la "modificación presupuestaria" que incluía "la unificación de las partidas relacionadas con el alumbrado. A la que él dio su voto favorable en la Comisión de Hacienda del 30 de mayo", una aprobación que "se publicó en el BOPA, sin alegaciones". "Reiteramos", subrayan desde el gobierno local, que "es patente su desconocimiento del funcionamiento del Ayuntamiento".