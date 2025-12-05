Más de cien comercios de Laviana promueven el consumo local con 4.000 euros en premios durante las Navidades

La Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) ya ha puesto en marcha una nueva edición de su ya tradicional campaña navideña, con la que busca potenciar las compras en el comercio local. Son más de un centenar los establecimientos participantes (109 en total), pertenecientes a todo tipo de sectores: desde tiendas de ropa y alimentación a librerías, floristerías o restaurantes.

Las compras y consumiciones en el comercio, la hostelería y los negocios de servicios locales tendrán premio. Habrá cuatro sorteos de 1.000 euros cada uno, 4.000 euros en premios en total. Los sorteos tendrán lugar los martes 16, 23 y 30 de diciembre, y el miércoles 7 de enero.

El listado de establecimientos participantes. / Aulav

Cambios

La metodología para participar en los concursos ha cambiado. Tal y como explican desde Aulav, por cada compra o consumición "de 10 euros o superior" se obtendrá 1 papeleta para entrar en el sorteo. Habrá que depositarla en la urna del local, o en la urna habilitada en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) en Pola de Laviana. "Guardia los tickets de las compras de la semana, si te toca, tienes que traer el ticket de compra para recoger el premio", explican desde la Asociación de Autónomos.

En anteriores ediciones era necesario "llenar" un cupón con tres vales de compra en distintos establecimientos, grapando cada ticket de compra a ese cupón. Este año se ha optado por simplificar el método de participación.

Vales

Cada premio son 1.000 euros en vales a gastar en los establecimientos de Laviana que participan en la campaña de Navidad. Las compras que entran en esta promoción son las realizadas entre el día 4 diciembre (este pasado jueves) y el mismo 6 de enero, día de Reyes.

Velas

Este mismo jueves, con motivo del inicio de la campaña, el colectivo de autónomos impulsó la celebración de la denominada "noche de las velas", que iluminó de forma tradicional los escaparates de comercios y hostelería. La iluminación navideña general, con la que también colabora Aulav, se encenderá el día 12 de diciembre.

Actividades

Aulav participa en la organización de numerosos actos a lo largo del año para dinamizar la actividad y el tejido comercial y hostelero de Laviana. Una de las últimas actuaciones fue la organización de un macroconcierto el 25 de octubre, con fines solidarios, para recaudar fondos para apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin Fronteras. Se recaudaron 13.344 euros, que se entregaron a Íñigo Marañón Zabalza, representante de Médicos sin Fronteras.