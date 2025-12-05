Laviana celebra este domingo su tradicional carrera 10K

Este domingo, 7 de diciembre, se celebra la ya tradicional carrera 10k de Laviana, organizada por 195 Metros en colaboración con el Ayuntamiento de Laviana y el Club 195 metros-Alto Nalón.

La prueba comienza a las 11.00 horas, y cuenta con nuevo recorrido, partiendo esta vez desde la localidad de Llorío, estando la línea de meta en la plaza del Ayuntamiento de Laviana.

"Desde que nos enteramos de que unas obras en una de las zonas por donde discurre el recorrido original previsto nos impedía pasar por él, nos pusimos a buscar una solución para que los 150 participantes ya inscritos por aquel entonces no tuvieran que recibir el típico mail avisando de la cancelación de la prueba", subrayó Héctor Moro, de la organización. "Y tras reunirnos con representantes del Gobierno Local Laviana, Deporte Laviana y Proteccion Civil Alto Nalon, nos liamos la manta a la cabeza para darle una vuelta de tuerca", lo que ha llevado a estrenar nuevo recorrido.

En esta edición, además, se quiere hacer un "humilde homenaje" a la "lauredada atleta gijonesa" Mónica Arias Vázquez, "muy querida y admirada por esta organización".

La organización habilitará servicio de autobús que llevará a los participantes hasta la salida. Todos los atletas pueden hacer uso del servicio a partir de las 9:30 horas, con salida cerca de la zona de meta.

Está prevista la participación de unas 250 personas. Los dorsales se entregarán en los soportales del ayuntamiento de Laviana, de 9.00 a 10.00 horas.

La prueba, además, tiene carácter solidario, ya que tal y como indican los organizadores "entendemos el deporte como un motor de transformación, capaz de generar un impacto positivo más allá del ámbito competitivo. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad y con los valores que nos inspiran: solidaridad, responsabilidad y apoyo a quienes más lo necesitan".De esta forma, "con esta convicción, hemos decidido destinar una pequeña aportación económica a AFESA Salud Mental Asturias (delegación del Nalón), una iniciativa que consideramos esencial por el trabajo que realiza y por la importancia de contribuir al bienestar de nuestra comunidad".