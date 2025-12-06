Laviana abrirá un nuevo parking gratuito en la Pola para 110 vehículos (y busca solares sin uso para poner otros en marcha)

El Ayuntamiento de Laviana habilitará un nuevo espacio de aparcamiento gratuito en la Pola, en la calle Alfonso Camín. La parcela, en la que ya se están ejecutando los primeros trabajos de acondicionamiento, tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados y dará cabida a 110 automóviles. Además, indicó el gobierno local, "se están haciendo gestiones administrativas para contar con más terrenos en otras zonas de la Pola que están sin uso y que se podrían destinar a este servicio".

Responsables municipales destacaron que el nuevo espacio de estacionamiento viene a complementar al gran aparcamiento abierto en la misma zona. "Después de cuatro años de la inauguración de los nuevos aparcamientos diseñados dentro del plan urbano de Arcadia 2030 –que han facilitado tanto la movilidad como la incorporación de espacios cómodos y adecuados para aparcar los vehículos– y vista la necesidad de seguir buscando y adecuando nuevos espacios, el Ayuntamiento continuará habilitando como estacionamientos zonas que hasta ahora no tienen uso urbanístico. Se trataría de dar una salida a los terrenos baldíos que repercutan en la mejora de la trama urbana y de la movilidad".

Excavación

El gobierno local resaltó que ya se han iniciado los trabajos de "excavación, retirada de vegetación y nivelado", en la calle Alfonso Camín, en uno de los terrenos anexos al actual gran aparcamiento para destinarlos a otra zona de estacionamientos gratuitos. "Comunicará con la zona de la barriada de Fontoria Nueva y está cercana al paseo fluvial".

Este aparcamiento de la calle Alfonso Camín se afrontará en dos fases. "La primera, que es la que se está ejecutando ya, se centrará en el acondicionamiento del terreno, dando una capa de zahorra. Y habrá una segunda fase que se llevara a cabo durante la próxima primavera, donde se procederá al asfaltado de la parcela", indicaron los responsables municipales.

En el marco de las mejoras urbanísticas acometidas en Laviana, el Ayuntamiento culminó en noviembre el reasfaltado en la zona del Prau La Güeria y el Instituto David Vázquez, que cerró la segunda fase de asfaltados en la zona urbana de la Pola. Se intervino también sobre las calles Puerto Pajares, Puerto Somiedo, Puerto San Isidro, Puerto Tarna, Los Palomares y La Vega.