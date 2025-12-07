Farolas con luminarias led y bancos hechos con materiales reciclados: concluye la remodelación "sostenible" del paseo fluvial de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana ha culminado las obras de mejora de la senda peatonal que discurre a orillas del río Nalón, entre las zonas de La Coaña y el Puente La Sota (Barredos), uno de los paseos más transitados del concejo. La actuación, con uno coste de 70.000 euros, ha formado parte del plan municipal para la mejora de los espacios públicos, con el objetivo de "modernizar este enclave natural y de ocio con una iluminación más eficiente y un mobiliario urbano" completamente renovado, señaló el gobierno local. En el marco del plan, por una parte, se renovaron las luminarias y se inspeccionó toda la infraestructura eléctrica. Además, se instaló "un nuevo mobiliario urbano, adaptado a esta zona, que garantice su durabilidad".

En lo referente a la renovación de la iluminación, los responsables municipales señalaron que "la antigüedad de las estructuras y el paso a un uso de la energía más eficiente, han sido determinantes para acometer estas obras de mejora y, realizar un alumbrado con las cualidades de iluminación necesarias para dar respuesta a las exigencias actuales, al mismo tiempo que vaya en concordancia con el entorno y ahorro de energía". Para ello, se "ha tenido en cuenta para su diseño unos criterios mínimos como son los aspectos lumínicos, estructurales y ambientales, criterios tecnológicos, turísticos y económicos".

Después de "analizar los factores mencionados y de deducir las condiciones básicas del alumbrado" se optó por la utilización de luminarias LED por "su alto rendimiento lumínico y su gran ahorro energético. Con esta disposición se consigue tener un alumbrado acorde con las necesidades actuales, mantener una estética apropiada con el entorno, tener un gran ahorro de energía y sobre todo conseguir un alumbrado fiable y de gran seguridad para el viandante, evitando así el riesgo de posibles contactos eléctricos por derivaciones", resaltó el gobierno local.

Una de las farolas. / LNE

En la zona había 66 luminarias ornamentales tipo globo esférico con lámpara de halogenuros de 100W distribuidas a lo largo de esta senda de forma unilateral y con unas distancias medias de 30 metros, colocadas dichas luminarias en columnas galvanizadas de 5 metros de altura. El estado de conservación de las columnas era bueno, por lo que se aprovecharon estas infraestructuras. No ocurría lo mismo con el estado de las luminarias, "en la mayoría de los casos, la conservación no era estable, sobre todo en algunas de ellas que presentaban suciedad, empañamientos y verdín, todo ello como efectos de haber cumplido su vida útil".

"Además, la repartición de la luz actual supone casos de contaminación lumínica y una temperatura de color demasiado fría que es inapropiada para la zona de esparcimiento y relax que pretende esta senda. Por ello, en esas columnas existentes, se desmontaron las luminarias ornamentales tipo globo esférico para la colocación de 66 nuevas luminarias con la última tecnología en LED de potencia 25W para una temperatura de color cálida, apropiada al entorno, de 2200-3000K", añadió el gobierno local.

Columnas

Además de sustituir las luminarias, se procedió a la revisión de cada una de las columnas metálicas y adecuación del cuadro eléctrico existente a la nueva tecnología LED instalada. "Para que todo este espacio sea atractivo tanto para los que pasean como para los que de forma turística lo utilizan, se dio un paso más con la adecuación de 35 zonas de descanso, sobre plancha de hormigón que albergan tanto bancos como papeleras". Se trata de 50 bancos Ecocity y otras tantas papeleras, "también fabricadas con polímeros reciclados para completar" la remodelación de esta senda".

Los responsables municipales indicaron que "no es la primera vez que el Ayuntamiento de Laviana, apuesta por el mobiliario urbano procedente del reciclaje. Hace cinco años ya se colocaron y renovaron más de 100 bancos de dicho material que ha dado un gran resultado tanto por su durabilidad como por su falta de mantenimientos".