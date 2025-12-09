Laviana busca la casa con la mejor decoración navideña: este es el premio que se llevará la ganadora
Los adornos deben ser visibles desde la calle
El Ayuntamiento, a través de su programa “Ven en Navidad 2025”, ha puesto en marcha la sexta edición del “Concurso de Decoración Navideña de Laviana”, abierto a todos los propietarios o arrendatarios de viviendas en el concejo que las quieran decorar. La principal condición es que la decoración debe ser claramente visible desde la calle.
Los vecinos que quieran participar deben darse prisa, ya que el plazo de inscripción finaliza este jueves 11 de diciembre a las 14.00 horas. Los interesados pueden apuntarse en el CIDAN o descargando el formulario de la web municipal.
Además de la inscripción, cada concursante deberá enviar dos fotografías de su decoración vista desde la calle a través de un email o WhatsApp que se les proporcionará al momento de la inscripción. La fecha límite para enviar las imágenes es el viernes 12 de diciembre a las 14.00 horas.
Criterios y Premios
Un jurado compuesto por un representante municipal y cuatro expertos en artes plásticas y visuales, será el encargado de la valoración. Los criterios principales que guiarán la selección son la originalidad, la innovación, la estética y, muy especialmente, la elaboración manual y artesanal de los adornos.
Tras una preselección inicial a partir de las fotos, se realizará una visita a las decoraciones finalistas para evaluar su impacto tanto diurno como nocturno.
Habrá un máximo de cuatro finalistas, que serán obsequiados con dulces navideños. La vivienda que se lleve la victoria será premiada con un lote de productos navideños valorado en 100 euros.
El fallo del jurado se anunciará el martes 16 de diciembre, y la entrega de premios se celebrará el jueves 18 de diciembre en el CIDAN.
