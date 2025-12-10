"Asesinato en el balneario": novela negra de las Cuencas, este jueves en Laviana

El escritor e historiador lavianés Francisco Trinidad presenta ese jueves 11 de diciembre, a las 19.30 horas, su nueva obra de ficción, "Asesinato en el balneario", editado por Ediciones Montsacro.

El libro centra su historia en la barriada de Barredos, si bien podría ocurrir en "cualquier" barrio minero. El balneario al que se hace referencia en el título también tiene gran vinculación con las Cuencas, porque no es otro que el de Ledesma (Salamanca).

En el acto, además de Francisco Trinidad, intervendrán Adelaida Granda, de Ediciones Montsacro; Diego Barbón, concejal de Cultura de Laviana y Francisco González, "El Cordobés".

Organiza la presentación Granda Cultural y colabora la Fundación Emilio Barbón.

Trinidad es autor, entre otros libros, de "Subrayado en rojo" o de la biografía de Emilio Barbón.