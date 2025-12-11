Más de sesenta actividades en la Navidad de Laviana, empezando este viernes con el encendido de la iluminación

Más de sesenta actividades de todo tipo: desde videojuegos al encendido de las luces, pasando por proyecciones cinematográficas, talleres y conciertos. Este es el menú festivo que el Ayuntamiento de Laviana tiene preparado para esta Navidad. Comenzando este viernes 12 por el acto del encendido de la iluminación, en colaboración con Aulav.

Desde las 18.00, en la plaza del Ayuntamiento, habrá música con Astur DJ, castañas asadas con la Asociación Picu Blancu y chocolate y tortitas con Aulav. Toda la recaudación de la Asociación de Autónomos se destinará al propio alumbrado, con el que colabora. Las luces se iluminarán a las 20.00 horas.

Antes, hasta hoy jueves 11 de diciembre, se puede participar en el VI concurso de decoración navideña.

Barredos cuenta con programación especial, iniciada el pasado día 5 con las luces navideñas.

A partir de esta fecha, las actividades en el concejo serán las siguientes:

Encendido navideño: “Laviana es Navidad”

Viernes 12 diciembre 20.00 horas, plaza del Ayuntamiento.

Gametruck (videojuegos) y juegos de habilidad (Con horario de mañana y tarde)

Viernes 26, Barredos. Sábado 27, El Condao. Domingo 28, Pola de Laviana. Lunes 29, Villoria.

Cine de Navidad por los pueblos de Laviana

Viernes 19 Villoria 17.30 y 19.30. Sábado 20, Tolivia 17.30 y 19.30 horas. Domingo 21 Campumuyáu, 17.30 y 19.30 horas. Lunes 22, La Bárgana 17.30 y 19.30. Martes 23, Boroñes 16.00 horas. Miércoles 24, Tiraña 16.00 horas. Jueves 25, Canzana 17.30 y 19.30. Viernes 26, Soto de Llorío, 17.30 y 19.30 horas. Sábado 27, Ribota 17.30 horas. Domingo 28, Llorío 17.30 y 19.30. Lunes 29, Fechaladrona 17.30 y 19.30. Martes 30, Puente d’Arcu 17.30 y 19.30 horas. Viernes 2 La Ferrera 17.30 y 19.30. Sábado 3, Barredos 17.30 y 19.30 horas. Domingo 4, Entralgo, 17.30 y 19.30. Miércoles 7, El Condao 17.30 y 19.30 horas.

Exhibición de gimnasia rítmica

Lunes 15 diciembre 17.15 horas, en el Polideportivo.

XXXVI cross de navidad

Martes 16 diciembre 10.45, en el Circuito fluvial (Piscina).

Exposición “XV concursu de postales fin d’añu 2025”

18 diciembre a 5 enero. CIDAN.

Concierto navideño “Escuela de Jazz y Música Moderna Cohmpsaion”

Jueves 18 diciembre 19.00 horas. Casa de Cultura.

Show musical familiar “Tributo a Disney”

Viernes 19 diciembre 18.30 horas, Casa de Cultura. Entradas en el CIDAN.

Taller: “guirnalda navideña”

Sábado 20 diciembre 16.30 horas, El Condao.

Taller: “mural de los deseos”

Sábado 20 diciembre 16.30 horas, Canzana.

Concierto Banda de Música de Laviana

Sábado 20 diciembre. Iglesia de Laviana.

Campamento de Navidad

22 diciembre a 7 enero. De 4 a 12 años. Inscripciones en Servicios Sociales. (Teléfono 985611555).

Pablo Vázquez y Diego Barbón, en la presentación de la programación. / LNE

Taller: “Mural de los deseos”

Lunes 22 diciembre 1200 horas. CIDAN.

Taller familiar “misterios del mar”

Lunes 22 diciembre 18.00 horas, Casa de Cultura.

Recepción de Papá Noel y Concierto de Bras Rodrigo

Martes 23 diciembre, desde las 18.30 horas. Kiosco de la música de la Avenida.

Taller “Marco navideño”

Martes 23 diciembre 16.30 horas. Tiraña.

Taller “diseño Hama Navidad”

Martes 23 diciembre 16.30 horas. En Puente d’Arcu.

Taller “Galletas navideñas”

Viernes 26 diciembre 12.00 horas. En el CIDAN. A las 16.30 horas también en Llorío.

Taller “diseño hama navidad”

Viernes 26 diciembre 16:30 h. Fechaladora.

Taller “sellos navideños”

Sábado 27 diciembre 16.30 horas, Barredos.

Taller “decoración navideña”

Sábado 27 diciembre 16.30 horas. Boroñes.

Espectáculo de magia “Érase una vez una ilusión…”

Sábado 27 diciembre 18.00 horas. Villoria.

Taller “muñeco de nieve”

Lunes 29 diciembre 16:30 h. Carrio.

Taller “marco navideño”

Lunes 29 diciembre 16.30 horas en Entralgo.

Campus infantil de buceo “Cronosub”

Martes 30 diciembre. Horario de mañana. Piscina municipal.

Taller “decoración navideña”

Martes 30 diciembre 16.30 horas Campumuyáu.

Taller “marco navideño”

Martes 30 diciembre 16.30 horas. Soto Llorío.

XXII San Silvestre

31 de diciembre. A partir de las 11 horas, en La Avenida de Pola de Laviana.

Visita del príncipe Aliatar a los pueblos del concejo

Los 2, 3 y 4 enero Aliatar recorrerá gran parte de los pueblos de Laviana.

Taller “guirnalda navideña”

Viernes 2 enero 16.30 horas. Ribota.

Taller “adorno personalizado”

Viernes 2 enero 16.30 horas. Tolivia.

Maratón de fútbol sala

2 y 3 enero en el Polideportivo de Pola de Laviana.

Actuación solidaria “Voces por Benín”

Sábado 3 diciembre 12.00 horas en la Casa de Cultura. Venta de entradas en el CIDAN.

Taller “Pebetero de reyes”

Sábado 3 enero 16.30 horas. La Bárgana.

Taller “muñeco de nieve”

Sábado 3 enero 16.30 horas. La Ferrera.

Visita de los Reyes Magos de Oriente

La tarde del lunes 5 de enero.