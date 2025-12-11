Teatro El Hórreo, de Luarca, se lleva el premio "Fumarea" a la mejor obra en el festival de comedia de Laviana

La Casa de Cultura de Pola de Laviana acogió este miércoles la gala de entrega de premios del VIII ciclo de teatro de comedia amateur de Laviana, "Pa Morrer de Risa", los ya tradicionales galardones "Fumarea", que impulsa el grupo de teatro lavianés.

El mejor espectáculo se lo llevó la obra de Teatro El Hórreo, de Luarca, con "Porque lo digo yo". El galardón a la mejor actriz principal recayó en Diana Suárez, de Santa Bárbara Teatro y su obra "Espérote nel puertu", mientras que el premio al mejor intérprete masculino fue para Guillermo Suárez (Teatro Carbayín, con "La maxa la primera vez"), mientras que los premios a la actriz secundaria y actor secundario fueron para Irene Fernández (Teatro El Hórreo) y Quillo Coto (Teatro Padre Coll, con "Más p'allá que p'acá").

En los apartados técnicos, la Mejor Escenografía fue la de Teatro Padre Coll, y el mejor vestuario, el de Santa Bárbara Teatro. Por su parte, Santa Bárbara Teatro repitió premio técnico con el Mejor Sonido e Iluminación.

Galardón honorífico

Además, se entregó un premio Honorífico a Carmen Velasco.

La gala fue presentada por el periodista lavianés Max Álvarez, y contó además con actuaciones del grupo teatral local La Fumarea, y con la música de Raquel Gutiérrez y el gaitero Ayala, de Iván Suárez y de Tante Blanco.

El ciclo de teatro lavianés se enmarca en la red de actuaciones de Feteas, la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias.