La "chispa" de la Navidad ya ilumina Laviana

Laviana estrenó este viernes 12 de diciembre su alumbrado navideño, que cuenta con la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Autónomos Aulav. Los actos comenzaron a las 18.00 horas, con una gran traca de fuegos artificiales, música de DJ Astur, y con castañas (de la Asociación Picu Blancu) y la venta de chocolate caliente y tortitas, cuya recaudación ayuda a sufragar los gastos en adornos y luces. A las 20.00 se encendió la iluminación.

Luces de Navidad en Pola de Laviana / L. M. D.

El acto se desarrolló en la Plaza Armando Palacio Valdés, y la decoración se extiende las principales plazas del centro de Pola, como la Avenida de la Constitución, la Plaza Fray Ceferino, la Plaza San José y La Pontona. También se iluminan la Calle Libertad, y se instalaron arcos en las confluencias de las calles Río Cares y Pelayo.

Encendido de las luces de Navidad en Pola de Laviana / L. M. D.

La empresa Germán Vizcaíno es la adjudicataria del contrato de iluminación, dotado con un presupuesto superior a 40.000 euros anuales. Se trata de un contrato por dos años. Con esta inversión, el Ayuntamiento "busca consolidar la tradición navideña y extenderla a más rincones de la capital lavianesa".

Como ya es tradición, la iluminación festiva se extenderá a 40 pueblos del entorno rural del municipio.

Son varias las localidades que, además, trabajan en potenciar esta iluminación con el trabajo de los propios vecinos. Es el caso de Villoria, Barredos o Llorío, por ejemplo.

La colaboración de los autónomos

A esta apuesta institucional se suma la colaboración de la Asociación de Autónomos de Laviana (AULAV), que aporta cerca de 9.000 euros adicionales bajo la campaña "Yo Pongo La Chispa". Gracias a esta contribución, se decorarán también las calles Mariano Menéndez Valdés, Puerto Pajares y varias zonas peatonales del centro, en el entorno de las calles Menéndez Pidal y Leopoldo Alas Clarín.