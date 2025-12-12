Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

La "chispa" de la Navidad ya ilumina Laviana

El encendido de las luces en la Pola se desarrolló con fuegos artificiales, música, castañas y chocolate caliente

Encendido de las luces de Navidad en Pola de Laviana

Encendido de las luces de Navidad en Pola de Laviana / L. M. D.

L. Díaz

Pola de Laviana

Laviana estrenó este viernes 12 de diciembre su alumbrado navideño, que cuenta con la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Autónomos Aulav. Los actos comenzaron a las 18.00 horas, con una gran traca de fuegos artificiales, música de DJ Astur, y con castañas (de la Asociación Picu Blancu) y la venta de chocolate caliente y tortitas, cuya recaudación ayuda a sufragar los gastos en adornos y luces. A las 20.00 se encendió la iluminación.

Luces de Navidad en Pola de Laviana

Luces de Navidad en Pola de Laviana / L. M. D.

El acto se desarrolló en la Plaza Armando Palacio Valdés, y la decoración se extiende las principales plazas del centro de Pola, como la Avenida de la Constitución, la Plaza Fray Ceferino, la Plaza San José y La Pontona. También se iluminan la Calle Libertad, y se instalaron arcos en las confluencias de las calles Río Cares y Pelayo.

Encendido de las luces de Navidad en Pola de Laviana

Encendido de las luces de Navidad en Pola de Laviana / L. M. D.

La empresa Germán Vizcaíno es la adjudicataria del contrato de iluminación, dotado con un presupuesto superior a 40.000 euros anuales. Se trata de un contrato por dos años. Con esta inversión, el Ayuntamiento "busca consolidar la tradición navideña y extenderla a más rincones de la capital lavianesa".

Como ya es tradición, la iluminación festiva se extenderá a 40 pueblos del entorno rural del municipio.

Son varias las localidades que, además, trabajan en potenciar esta iluminación con el trabajo de los propios vecinos. Es el caso de Villoria, Barredos o Llorío, por ejemplo.

La colaboración de los autónomos

A esta apuesta institucional se suma la colaboración de la Asociación de Autónomos de Laviana (AULAV), que aporta cerca de 9.000 euros adicionales bajo la campaña "Yo Pongo La Chispa". Gracias a esta contribución, se decorarán también las calles Mariano Menéndez Valdés, Puerto Pajares y varias zonas peatonales del centro, en el entorno de las calles Menéndez Pidal y Leopoldo Alas Clarín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
  2. Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
  3. Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
  4. Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo
  5. La acogedora pastelería asturiana que recomienda para esta Navidad una importante guía gastronómica: 'La guardia secreta de la trata turonesa
  6. El plan más mágico para Nochevieja está en Asturias: cena y fiesta en un refugio de montaña situado a 1.524 metros de altitud y ruta de raquetas de nieve
  7. El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
  8. Luz verde a la central hidroeléctrica que generará energía equivalente el consumo de 2.000 hogares: EDP destina ocho millones a su planta en la presa de Rioseco

La "chispa" de la Navidad ya ilumina Laviana

La "chispa" de la Navidad ya ilumina Laviana

Barbón: "No estoy dispuesto a que babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres"

Barbón: "No estoy dispuesto a que babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres"

Teatro El Hórreo, de Luarca, se lleva el premio "Fumarea" a la mejor obra en el festival de comedia de Laviana

Teatro El Hórreo, de Luarca, se lleva el premio "Fumarea" a la mejor obra en el festival de comedia de Laviana

Más de sesenta actividades en la Navidad de Laviana, empezando este viernes con el encendido de la iluminación

Más de sesenta actividades en la Navidad de Laviana, empezando este viernes con el encendido de la iluminación

"Asesinato en el balneario": novela negra de las Cuencas, este jueves en Laviana

"Asesinato en el balneario": novela negra de las Cuencas, este jueves en Laviana

Una aldea de 90 habitantes con casi un grafiti en cada casa: así es el original y desconocido pueblo con vistas a un precioso valle asturiano

Una aldea de 90 habitantes con casi un grafiti en cada casa: así es el original y desconocido pueblo con vistas a un precioso valle asturiano

Laviana busca la casa con la mejor decoración navideña: este es el premio que se llevará la ganadora

Laviana busca la casa con la mejor decoración navideña: este es el premio que se llevará la ganadora

La asturiana de 100 años que fue campeona de España cuando el balonmano casi ni existía: "Se llamaba handball o algo así"

La asturiana de 100 años que fue campeona de España cuando el balonmano casi ni existía: "Se llamaba handball o algo así"
Tracking Pixel Contents