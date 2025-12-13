El feminismo del Valle del Nalón reclama una “Democracia paritaria”: "Sin esta lucha muchas conquistas no habrían sido posibles"

Quedó patente desde el primer momento que aún hay mucho camino por recorrer. La mesa inaugural del XX Foro de Asociaciones de Mujeres del Valle del Nalón celebrado este viernes en Pola de Laviana estaba compuesta por tres hombres y una sola mujer. Eran el presidente del Principado, Adrián Barbón; los alcaldes de Laviana y San Martín del Rey Aurelio, Julio García y José Ramón Martín Ardines, y la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Langreo, Marina Casero, que acudió en representación del alcalde de su municipio, Roberto García. La edil fue la única que lo hizo notar al afirmar que “no podemos permitir que los hombres copen nuestros espacios de diálogo. Está bien que nos escuchen pero no que veamos siempre en los actos una mesa llena de señores hablando”.

Adrián Barbón durante su intervención en el XX Foro de Asociaciones de Mujeres del Valle del Nalón. En la mesa, Marina Casero, Julio García y José Ramón Martín Ardines / D. O.

Casero reclamó “que más mujeres se metan en política” pero también reconoció que hacerlo “supone un desafío extra porque tenemos que demostrar que nuestra presencia no es un simple formalismo, una cuota”.

Ella fue la única representante femenina en la mesa inaugural. En el patio de butacas estaban las mujeres del Valle del Nalón que han luchado para que la mujer tenga cada vez no solo más presencia en la política sino por la defensa de los derechos y las libertades de todas las mujeres, las políticas y las que no aspiran a serlo.

El encuentro estaba organizado por “Mujeres por la Igualdad” de Barredos (Laviana), impulsoras del histórico “Tren de la libertad”, y la Asociación de mujeres “Alameda” de San Martín del Rey Aurelio.

Mujeres y democracia

Durante toda la jornada las mujeres reclamaron una “Democracia paritaria” porque “la democracia española debe mucho al feminismo, sin cuyo impulso muchas conquistas no habrían sido posibles”. La doctora en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo Emma González le dio la vuelta a la idea inicial de ponencia sobre “¿Qué significo la democracia para las mujeres?”, al afirmar que es muy importante analizar qué significaron las mujeres en la construcción de la democracia en España porque ellas “fueron un acicate, contribuyeron a fortalecerla, no fueron unas meras invitadas”. “A lo largo de estos años, las mujeres han estado aportando para que la democracia sea real y efectiva”, explicó Emma González, que reconoció que “todavía vivimos en una estructura patriarcal muy enrocada”. En su opinión, para avanzar en la igualdad “necesitamos que nuestros compañeros de viaje democrático pierdan privilegios”.

Enma González, a la izquierda, junto a Aida Fuentes, durante su ponencia / LNE

Esos “compañeros” reafirmaron su compromiso con la igualdad durante el acto inaugural.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reivindicó “como feminista y defensor de la igualdad plena” y proclamo que “el poder masculino se tiene que acabar”, recibiendo los aplausos de las asistentes. Barbón entiende que “el feminismo se aprende, te lo tienen que enseñar porque el machismo es una marca que te ponen al nacer e incluso en los hombres más feministas aparece en ocasiones esa marca indeleble”. En cuanto a esa “Democracia paritaria” el presidente del Principado defendió las listas cremallera en las candidaturas, que tienen su origen “cuando en los años 80 el PSOE, en un debate interno sin cuartel, estableció que el 25 por ciento de sus cargos deberían ser mujeres”.

Adrián Barbón conversa con Maricusa Argüelles, a la izquierda, y Aida Fuentes, antes del inicio del acto / D. O.

Alcaldes

El alcalde de Laviana, Julio García, ve que esa paridad en la democracia “es necesaria para alcanzar la plena igualdad” y reconoció que las mujeres del concejo, como las de la asociación de Barredos, “nos marcasteis en camino”. García afirmo que “Laviana es un referente feminista porque hemos crecido rodeados de mujeres que han luchado por la igualdad”. Allí estaban Maricusa Argüelles y Aida Fuentes, entre otras, como señalo el alcalde, que reconoció que ante los últimos escándalos sobre supuestos casos de acoso en el seno de su partido, el PSOE, “visto lo visto, buena falta hace trasladar las conclusiones de vuestro trabajo y vuestros debates a nuestro ámbito de actuación”.

Asistentes al XX Foro de Asociaciones de Mujeres del Valle del Nalón en Pola de Laviana / D. O.

El regidor de San Martín, José Ramón Martín Ardines condenó también esas “actuaciones reprochables e indignas”. Para Ardines, la historia del Valle del Nalón “está sostenida por mujeres” y por eso entiende que “la democracia se fortalece cuando se escucha a quienes la construyen cada día”, en este caso las impulsoras del foro.

La jornada continuó tras la inauguración con la ponencia de Emma González. Ya por la tarde se proyectó el documental “Manos que nun callen”, dirigido por Patricia Martínez y que narra los veinte años de encuentros feministas en el Valle del Nalón.

El acto de clausura sí que estuvo protagonizado íntegramente por mujeres.