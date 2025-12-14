Laviana pide mejoras en las obras del Nalón en La Chalana, que acabarán en mayo
El Consistorio quiere facilitar el uso lúdico del río y separar la senda peatonal de la cicloturista
El alcalde de Laviana, Julio García, ha trasladado a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte, una serie de cuestiones a mejorar en las obras de recuperación ambiental del río Nalón a su paso por el puente de La Chalana, en Laviana. Unos trabajos que concluirán en mayo del año que viene y que suponen una inversión de 1.610.176 euros, con cargo a fondos europeos.
García y Monte visitaron esta semana las obras en el marco del acuerdo promovido por el Ayuntamiento de Laviana para realizar seguimientos técnicos sobre el terreno basados en las peticiones de mejoras que el Ayuntamiento había propuesto a la Confederación.
Saneamiento
Dentro de esas propuestas de mejoras destaca, en primer lugar, dar una solución a la falta de conexiones del saneamiento en varias viviendas que por su antigüedad y aislamiento del núcleo urbano de La Pola, poseen redes de evacuación ineficaces "a tenor de los requisitos actuales". Para dar solución a esta importante cuestión el Ayuntamiento propone que se realicen dos canalizaciones que discurran por ambas márgenes del río que permitan recoger los vertidos domiciliarios y su posterior conexión a los colectores generales, de forma que garantice su tratamiento.
Acceso al río
Otra de las peticiones tiene que ver con el acceso al río. Aunque ya se ha mejorado sobre lo proyectado en lo relativo a la entrada y salida de las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón, algo que se pudo comprobar en la última edición, aún quedan algunas salvedades que el Ayuntamiento "intenta mejorar y que considera importante para dar al uso lúdico del río". Dado que Confederación ha decidido mantener los muros de contención , "hay que garantizar que las personas que quieran disfrutar del río o practicar la pesca deportiva, puedan acceder sin dificultad hasta la zona del agua", apuntan desde el Ayuntamiento de Laviana. Lo consideran "imprescindible dada la altura que en este momento tiene el cauce de las dos márgenes".
Senda fluvial
Por otra parte, el Ayuntamiento ha solicitado dentro de la mejora del proyecto, la diferenciación de la senda para el uso de peatones y ciclismo, ya que las sendas comunicarán tanto la senda fluvial como otras sendas y rutas dedicadas al cicloturismo. Por esa razón, el Ayuntamiento estima que deben discurrir paralelamente pero para evitar interacciones no deseadas, la senda tendría que tener un carril bici de 2,6 metros y otro de 2,5 metros para uso peatonal.
Mobiliario
Otro punto importante es el tipo de mobiliario que se instalará en las zonas de descanso y ocio que se proyecta. Confederación propone la colocación de mesas y asientos múltiples de madera, mientras que el Ayuntamiento propone que sean de granito o piedra natural para evitar los deterioros por la climatología y actos vandálicos.
En la misma visita, se pudo ver sobre el terreno las obras ya ejecutadas como las escolleras, taludes de la margen derecha y la cimentación de la pasarela en el margen izquierdo.
