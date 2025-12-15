La falta de información por el festival "We Love Laviana" llega a los juzgados: admitida a trámite la demanda de un vecino

La falta de información "y de transparencia" con el festival "We love Laviana" ha llegado a los juzgados. Un vecino de Laviana lleva dos años de papeleos, consultas y finalmente, trámites judiciales, "únicamente para conocer si el Ayuntamiento de Laviana realizó alguna aportación económica" a este festival, celebrado en agosto de 2023. Todos los cauces "amistosos" para pedir esa información, "que debería ser pública", se han agotado. Al final, decidirá el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que ya ha admitido a trámite la demanda.

Javier Antuña, experto en música asturiana y colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, realizó en octubre de 2023 un primer escrito al Ayuntamiento pidiendo información para un artículo. Pedía el posible gasto económico, o apoyo con contratación de servicios (seguridad, vallado...). La cuestión llegó al Consejo de la Transparencia y buen Gobierno, que le dio la razón. Recibió un informe de 400 páginas, con documentación de todo tipo, excepto de Intervención. Así, el posible apoyo económico seguía sin responder.

La pregunta ha llegado ahora al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. El juzgado dio un plazo al Consistorio para aportar la documentación, salió incluso publicado en el BOPA (Boletín Oficial del Principado), pero finalmente "no se ha hecho". Ahora, lamenta Javier Antuña, "se obliga a llegar a un vecino hasta los tribunales, gastando dinero, para obtener una información que es pública". "Adrián Barbón", añade, "afirma que será firme ante cualquier tipo de corrupción o falta de transparencia. Y aquí te obligan a llegar a los tribunales para tener una información pública". Representado por el abobado Javier Junceda, ahora ya solo queda llegar a una conciliación intraprocesal, o celebrar el juicio. "Esta es la transparencia que hay con la información pública".