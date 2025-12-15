Luis Benito García, patrimonio inmaterial de Laviana

Es la persona que estuvo detrás de la candidatura de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento que la Unesco otorgo hace un año a la bebida regional. Esa es una de las razones, no la única, por la que la Sociedad Cultural y Gastronómica "La Pegarata" de Laviana, concedió su premio “Chalaneru” del año 2025 a Luis Benito García, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo, que recogió el galardón en un acto celebrado en el CIDAN de Pola de Laviana.

El jurado premio a García, vecino de Laviana, por una "excelente trayectoria profesional reconocida internacionalmente" de manera destaca “por su labor fundamental en la promoción de la cultura asturiana, especialmente de la sidra”.

Luis Benito García ha dedicado toda su carrera a la cultura asturiana, recientemente ha sido nombrado director de la Cátedra Universitaria de la Sidra de Asturias y subdirector de la Cátedra de la Cultura Minera, ambas con sede en la Casa de la Buelga, en Ciaño.

La Sociedad “La Pegarata” ha querido destacar con este premio la contribución de García Álvarez a la difusión y el prestigio de las tradiciones y la historia de la región.