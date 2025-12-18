Laviana recibe medio centenar de peticiones para las ayudas contra la pobreza infantil (aunque un tercio de ellas no cumple las bases)

El Ayuntamiento de Laviana acaba de hacer pública la resolución respecto a la convocatoria de ayudas para luchar contra la pobreza infantil. En concreto, y según lo publicado por el Ayuntamiento, los fondos llegarán a 36 familias del concejo del más de medio centenar que presentaron una solicitud en el proceso. Cada una de las unidades familiares recibirá 700 euros de ayuda.

El documento del Ayuntamiento apunta que se propone "la concesión para las 36 solicitudes que cumplen los criterios de la convocatoria". Y también la "propuesta de exclusión de 17 solicitudes por no cumplir los requisitos establecidos en las bases". Además, también se señala que, aunque en principio solo había fondos para 35 solicitudes, "visto que quedaría únicamente una solicitud que cumple requisitos y que hay disponibilidad presupuestaria en la misma partida de ayudas de emergencia, se propone igualmente concesión de ayuda económica por el mismo importe".

Cuantía

Explica el Ayuntamiento en el documento público que, a cada beneficiario, "se les concederá una ayuda económica directa de 700 euros, una sola vez, con cargo al presupuesto disponible consignado en el presupuesto municipal del ejercicio 2025, en ejecución de la subvención directa del Principado de Asturias al Ayuntamiento de Laviana para el Programa de Protección a Familia y atención a la pobreza infantil".

Además, indica que "las familias beneficiarias de las ayudas quedarán obligadas a su justificación en función del destino previsto, mediante la aportación de documentos acreditativos, en el plazo máximo de un mes desde la concesión de la misma". También advierte de que "la prestación económica no podrá destinarse al pago de impuestos, tasas o cuotas, de las administraciones públicas o entidades privadas" y que "desde el Centro Municipal de Servicios Sociales se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para el seguimiento del cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda".

"Procederá la revocación, y en su caso reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, cuando con carácter general concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en las bases de la convocatoria", reza el texto.