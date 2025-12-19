Laviana, a todo pedal: el concejo participa en un programa para fomentar el uso de la bicicleta y aprender a montar en ella a jóvenes que no saben

Laviana acogió este viernes la presentación institucional del programa "Bicicolef Asturies", una iniciativa impulsada por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Asturias (COLEF-Asturias) y que está orientada a la promoción de la "movilidad activa, saludable y sostenible desde el ámbito educativo".

El objetivo es animar a los jóvenes que no sabe andar en bicicleta a "aprovechar este proyecto para aprender y lograr una educación de calidad inclusiva y equitativa, además de promover hábitos saludables. Para ello, se ha creado un banco de materiales con bicicletas, cascos y, en un futuro, patines. Y se ofrecerá formación y recursos didácticos para el profesorado de Educación Física", indicaron sus promotores.

Asistentes a la presentación en el Ayuntamiento. / LNE

El acto contó con la participación del director general de Agenda 2030 del Principado, Juan Ponte; el presidente de Colef-Asturias, Hugo Castellanos; y el alcalde de Laviana, Julio García. En el programa ya han participado institutos de varios concejos de Asturias desde Gijón a Laviana, pasando por Siero, Langreo, Nava y San Martín del Rey Aurelio. Quince profesores de Educación Física y 71 grupos de chavales se han implicado en este proyecto, "donde además de aprender a montar en bicicleta y seguridad vial, se han realizado varias rutas por las zonas".

Una de las actividades. / LNE

Julio García destacó a Laviana como uno de los concejos "más comprometidos con el uso de la bicicleta", tanto como fomento de la movilidad sostenible como por la parte lúdica y deportiva, con el proyecto de “Senderos del Carbón". Explicó que el programa Bicicolef es "un claro ejemplo del compromiso de Laviana con el deporte, la salud y la movilidad sostenible y estaremos siempre que así nos lo pida la comunidad educativa”.

Talleres

Tras la visita institucional al Ayuntamiento, la actividad se trasladó al Instituto de Educación Secundaria David Vázquez, de Pola de Laviana, donde se imparten estos días talleres de mecánica de bicicleta y lecciones de conducción y seguridad, a través del programa Bicicolef.