La "hoja de ruta" de los 48 pisos de alquiler para jóvenes de Laviana: los plazos que maneja el Principado para que entren en servicio

El Principado prevé que las 48 viviendas de alquiler para jóvenes de Laviana estén habitadas en año y medio. Así lo expresó el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, en la visita que realizó ayer a las obras, junto a Jacoba García, teniente alcalde de Laviana.

La promoción en construcción incluye 48 viviendas de alquiler asequible y preferentemente para jóvenes del concejo. La inversión es de 6.082.222 euros. Se levantará un edificio en una parcela de 1.126 metros cuadrados emplazada en el conocido como "parque" de la calle Alfonso Camín, junto al paseo fluvial y al nuevo parking del centro de Pola de Laviana. En total, 40 de los pisos serán de dos dormitorios, cuatro de uno solo y otros cuatro tendrán tres habitaciones. Habrá dos viviendas adaptadas a personas con discapacidad.

Plazos

"Nuestra intención si la obra se desarrolla bien y los procesos administrativos van también de manera paralela, avanzando, es que en aproximadamente el plazo 15 o 16 meses ya pudiese ya vivir gente aquí", aseguró Zapico. "Son 48 viviendas, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad,. Prácticamente todas van a contar con plaza de garaje, todas tienen trasteros y están destinadas a población joven", resaltó el Consejero.

Zapico indicó que, a pesar de que Asturias coqueteó con bajar del millón de habitantes, "hoy afortunadamente, y gracias a las buenas condiciones que hay, tanto de empleo como de calidad de vida en nuestra comunidad autónoma, la gente fija sus ojos en Asturias para primera residencia. Y eso nos ha llevado ya a superar con creces ese millón de habitantes, con más de 20.000 personas por encima".

Críticas a PP y Vox

También señaló que, "frente a las críticas de la derecha, que dicen que hay una parálisis total en las inversiones, nosotros respondemos con la realidad que hay sobre el territorio. La ley de la vivienda que recientemente aprobó el Consejo de Gobierno (integrado por PSOE e IU) pone en el centro a las personas. Entiende la vivienda como un derecho. No entiende la vivienda ni como un negocio, ni como una fuente de especulación como hacen el Partido Popular y Vox". Y concluyó: "Nací aquí, siempre lo digo. Estoy muy orgulloso de ser de Laviana y de poder poner ahí mi granito de arena a la mejora de la Pola y de las condiciones del futuro de la juventud de aquí".

Jacoba García, por su parte, mostró su satisfacción por que "las viviendas para jóvenes sean una realidad en Laviana. Fuimos uno de los primeros concejos que trasladamos al Principado la necesidad de crear vivienda para gente joven. Y continuaremos buscando nuevas opciones para hacer más, por supuesto".