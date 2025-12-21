Atención lavianeses: el Ayuntamiento amplía los horarios de los "búhos" gratuitos para la Nochevieja (y estas son las frecuencias)

El Ayuntamiento de Laviana ampliará los horarios de los autobuses "búho" municipales para Nochevieja. Así lo anunció el gobierno local. "Dentro de las medidas para mejorar el servicio público de transporte que el Ayuntamiento iniciaba el pasado mes, con la gratuidad de los búhos nocturnos que conectan las zonas rurales con la Pola, estas fiestas navideñas serán más seguras, gracias a que se amplían los horarios de la madrugada del 1 de enero".

Los horarios serán: 01.00 horas, Tolivia-La Pola; 1.30, El Condao-La Pola; 2.00, Tiraña-La Pola; y 2.30, El Condao-La Pola. Desde la capital, los horarios son estos: 5.00 horas, La Pola-El Condao; 5.30, La Pola-Tolivia; 6.00, La Pola-Tiraña; 6.30, La Pola-El Condao; 7.00, La Pola-Tolivia; 7:30 La Pola-Tiraña; 8.00, La Pola-El Condao; y 8.30, La Pola-Tolivia.

Seguridad

"Estas fiestas navideñas serán más seguras gracias a que se amplían los horarios de la madrugada del 1 de enero. Una medida que posibilitará disfrutar de esta fiesta con la seguridad de poder dejar el coche en casa y celebrar la Nochevieja", indicó el gobierno local.