Mucha música en Laviana para recibir a la Navidad

La Banda de Música, la Masa Coral, el Taller de Voces del Centro Social y el Coro infantil Lumba ofrecieron un concierto

Las formaciones musicales participantes en el concierto de Navidad, en la iglesia de la Pola.

Las formaciones musicales participantes en el concierto de Navidad, en la iglesia de la Pola.

L. Díaz

Pola de Laviana

Las principales formaciones musicales de Laviana recibieron este fin de semana a la Navidad con un gran concierto, celebrado en la iglesia parroquial de Santa María de la Pola.

En el encuentro participaron la Banda de Música de Laviana (organizadora del concierto), la Masa Coral, el Taller de Voces del Centro Social de Personas Mayores de Laviana y el Coro Infantil y Juvenil Lumba.

Recepción a Papá Noel

Los actos navideños en Laviana prosiguen este martes, 23 de diciembre, con la recepción a Papá Noel en los soportales del Ayuntamiento, en el centro de Pola de Laviana. Será a partir de las 18.30 horas. En Barredos, la recepción será a las 17.30 horas, ante la biblioteca.

TEMAS

Mucha música en Laviana para recibir a la Navidad

