La renovación de los parques infantiles de Laviana avanza: abierta la zona del "fuerte"

Las obras de renovación de los parques infantiles de Laviana, un proyecto con una inversión de 372.000 euros, va cumpliendo etapas. Primero se abrió la zona de "la torre", de casi 10 metros de altura en la Pola. Luego se completó y se inauguró el renovado parque de Barredos, con nuevos columpios, tobogán y un gran barco pirata. Ahora, de nuevo en Pola de Laviana, también en el parque, se ha completado y está abierta desde hace unos días la zona de juegos de "el fuerte".

Además de en el parque del centro de Pola de Laviana y de en Barredos, también se va a actuar en la localidad de El Condao, donde se ultima la colocación de los nuevos elementos de juego, tras retirar los anteriores. También se harán mejoras en el parque de Solavega, en la Pola, con la instalación de una pista de fútbol con porterías integradas.

Consejo de la infancia

Estas obras en los parques de Laviana fueron acordadas con el Consejo de la Infancia del concejo. Los trabajos fueron adjudicados este verano a la empresa Better Design. Además de nuevos columpios, las obras incluyen la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego; el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas; la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro e instalación de otros nuevos, entre otras tareas.