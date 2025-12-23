La renovación de los parques infantiles de Laviana avanza: abierta la zona del "fuerte"
L. Díaz
Las obras de renovación de los parques infantiles de Laviana, un proyecto con una inversión de 372.000 euros, va cumpliendo etapas. Primero se abrió la zona de "la torre", de casi 10 metros de altura en la Pola. Luego se completó y se inauguró el renovado parque de Barredos, con nuevos columpios, tobogán y un gran barco pirata. Ahora, de nuevo en Pola de Laviana, también en el parque, se ha completado y está abierta desde hace unos días la zona de juegos de "el fuerte".
Además de en el parque del centro de Pola de Laviana y de en Barredos, también se va a actuar en la localidad de El Condao, donde se ultima la colocación de los nuevos elementos de juego, tras retirar los anteriores. También se harán mejoras en el parque de Solavega, en la Pola, con la instalación de una pista de fútbol con porterías integradas.
Consejo de la infancia
Estas obras en los parques de Laviana fueron acordadas con el Consejo de la Infancia del concejo. Los trabajos fueron adjudicados este verano a la empresa Better Design. Además de nuevos columpios, las obras incluyen la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego; el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas; la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro e instalación de otros nuevos, entre otras tareas.
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Susto en el pico Toneo (Aller): un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
- Sin acuerdo en Hunosa: las prejubilaciones y los nuevos contratos enquistan la negociación del plan de empresa de la compañía
- El Principado culmina la rotonda de acceso a Moreda, primer paso para el bulevar de la localidad
- Derribos en Mieres: el Ayuntamiento demolerá cuatro viviendas en mal estado en estas dos localidades (y reclamará el coste a los dueños)
- Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
- El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes
- Bombones, pitonisas y lotería en las Cuencas: una confitería de Langreo reparte 50.000 euros de una pedrea tras el vaticinio de una vidente