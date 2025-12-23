Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

La renovación de los parques infantiles de Laviana avanza: abierta la zona del "fuerte"

La renovada zona de juegos infantiles en Laviana.

La renovada zona de juegos infantiles en Laviana. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Las obras de renovación de los parques infantiles de Laviana, un proyecto con una inversión de 372.000 euros, va cumpliendo etapas. Primero se abrió la zona de "la torre", de casi 10 metros de altura en la Pola. Luego se completó y se inauguró el renovado parque de Barredos, con nuevos columpios, tobogán y un gran barco pirata. Ahora, de nuevo en Pola de Laviana, también en el parque, se ha completado y está abierta desde hace unos días la zona de juegos de "el fuerte".

Además de en el parque del centro de Pola de Laviana y de en Barredos, también se va a actuar en la localidad de El Condao, donde se ultima la colocación de los nuevos elementos de juego, tras retirar los anteriores. También se harán mejoras en el parque de Solavega, en la Pola, con la instalación de una pista de fútbol con porterías integradas.

Consejo de la infancia

Estas obras en los parques de Laviana fueron acordadas con el Consejo de la Infancia del concejo. Los trabajos fueron adjudicados este verano a la empresa Better Design. Además de nuevos columpios, las obras incluyen la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego; el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas; la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro e instalación de otros nuevos, entre otras tareas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  2. Susto en el pico Toneo (Aller): un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
  3. Sin acuerdo en Hunosa: las prejubilaciones y los nuevos contratos enquistan la negociación del plan de empresa de la compañía
  4. El Principado culmina la rotonda de acceso a Moreda, primer paso para el bulevar de la localidad
  5. Derribos en Mieres: el Ayuntamiento demolerá cuatro viviendas en mal estado en estas dos localidades (y reclamará el coste a los dueños)
  6. Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
  7. El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes
  8. Bombones, pitonisas y lotería en las Cuencas: una confitería de Langreo reparte 50.000 euros de una pedrea tras el vaticinio de una vidente

La renovación de los parques infantiles de Laviana avanza: abierta la zona del "fuerte"

La renovación de los parques infantiles de Laviana avanza: abierta la zona del "fuerte"

Mucha música en Laviana para recibir a la Navidad

Mucha música en Laviana para recibir a la Navidad

Atención lavianeses: el Ayuntamiento amplía los horarios de los "búhos" gratuitos para la Nochevieja (y estas son las frecuencias)

La "hoja de ruta" de los 48 pisos de alquiler para jóvenes de Laviana: los plazos que maneja el Principado para que entren en servicio

La falta de información por el festival "We Love Laviana" llega a los juzgados: admitida a trámite la demanda de un vecino

La falta de información por el festival "We Love Laviana" llega a los juzgados: admitida a trámite la demanda de un vecino

Laviana, a todo pedal: el concejo participa en un programa para fomentar el uso de la bicicleta y aprender a montar en ella a jóvenes que no saben

Laviana, a todo pedal: el concejo participa en un programa para fomentar el uso de la bicicleta y aprender a montar en ella a jóvenes que no saben

Laviana recibe medio centenar de peticiones para las ayudas contra la pobreza infantil (aunque un tercio de ellas no cumple las bases)

Laviana recibe medio centenar de peticiones para las ayudas contra la pobreza infantil (aunque un tercio de ellas no cumple las bases)

El impulsor del reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Unesco, premio "Chalaneru" de Laviana

El impulsor del reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Unesco, premio "Chalaneru" de Laviana
Tracking Pixel Contents