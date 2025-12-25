Videojuegos y chocolate con churros, una mezcla ganadora en las Navidades de Laviana

Las frías tardes de invierno se pasan mejor con una buena taza de chocolate, y a poder ser, con churros, para tener una merienda completa. Si además se puede jugar gratuitamente a algunos de los más modernos videojuegos, la tarde ya puede ser redonda, sobre todo si eres un chaval o una chavala joven, niño o adolescente. Esta mezcla, la de videojuegos y chocolate, es por la que ha apostado estos días el Ayuntamiento de Laviana dentro de su programación navideña.

El "gametruck", un remolque de camión en el que podrá jugarse a lo último en videojuegos de todo tipo, se instalará este viernes 26 en Barredos, el sábado 27 en El Condao, el domingo 28 en Pola de Laviana y el lunes 29 de diciembre en Villoria. El horario será de 12.00 a 14.00, y por las tardes de 16.00 a 20.30 horas.

Además, en Barredos, El Condao y Villoria, estos mismos días, desde las 18.00 horas, y al lado del camión de juegos, se repartirá chocolate caliente y churros, gratuitos para niños y adultos hasta agotar existencias. Una forma muy dulce de celebrar las tardes de Navidad en Laviana, que ya se puso en marcha el día 23 en la Pola durante la recepción a Papá Noel.

Cine

También prosigue el ciclo de cine navideño en el concejo, que recorre muchas de sus localidades. Este viernes 26 habrá doble sesión (17.30 y 19.30 en Soto de Llorío, con las películas "Mi vecino Totoro" y "Liberad a Willy".

El sábado 27 en Ribota (los horarios son siempre 17.30 y 19.30) se proyectarán "Bebé jefazo" y "Cadena de favores". El domingo 29 en Llorío, "La patrulla canina, la súper película" y "El maestro que prometió el mar". En Fechaladrona, el lunes 29, se verán "Tadeo Jones 2" e "Intocable", mientras que el año acabará en Puente d'Arcu el día 30 con "Winter el delfín" y "Campeones".

Ya el viernes 2 de enero, en La Ferrera, se verán "El grúfalo" y "CampeoneX; el sábado 3 en Barredos "Trolls" y "El maestro que prometió el mar"; el domingo 4 en Entralgo "Trolls 2" y "El club de los poetas muertos" y finalmente, el miércoles 7, en El Condao, "La patrulla canina, la súper película" y "El maestro que prometió el mar".