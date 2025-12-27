Once aparcamientos y seis puntos de recarga: el valle que apostará por la bicicleta para su movilidad de cercanía

Una apuesta para que los desplazamientos, al menos los cortos, se realicen dejando el coche en casa. Este es el objetivo que persigue la Mancomunidad del Valle del Nalón, que ha adjudicado las obras del proyecto de "aparcamientos inteligentes, dotación de puntos de recarga para bicicletas eléctricas y vehículos de movilidad personal en diferentes puntos del valle del Nalón". Serán un total de 11 aparcamientos y seis puntos de recarga para bicis eléctricas los que se instalarán en la comarca. Siete estarán en Laviana, y los otros cuatro, en Langreo, San Martín, Caso y Sobrescobio.

Con esta red, se quiere poner en marcha un servicio aparcamiento "seguro" tanto de bicis normales como de equipos eléctricos, una red pública para cuyo uso será necesario darse de alta en una "app", como ya ocurre con algunos otros servicios deportivos en el valle del Nalón, como las pistas de pádel de Laviana y Sobrescobio.

Laviana

Habrá dos aparcamientos "principales", de al menos 25 plazas cada uno, con puntos de recarga. Uno se ubicará "detrás del Ayuntamiento de Laviana", el otro en uno de los accesos al paseo fluvial, en el entorno de la piscina de la Pola, en la zona deportiva de la localidad, con los campos de fútbol y el polideportivo al lado.

Otros cuatro aparcamientos tendrán 20 plazas, todos también en Laviana. Se ubicarán frente a la Casa de Cultura, el entorno del colegio público Elena Sánchez Tamargo, en la plaza de los juzgados (al inicio de Los Palomares) y junto al colegio público Maximiliano Arboleya de Barredos, muy cerca también del IES Alto Nalón. El séptimo y último aparcamiento del concejo tendrá 10 plazas, y estará junto a la Casa Natal de Palacio Valdés en Entralgo.

Resto del valle

En el resto del valle del Nalón, todas las infraestructuras previstas tendrán capacidad para diez bicicletas. Se ubicarán en el parking de Soto de Agues (Sobrescobio) y en el aparcamiento de Bezanes (Caso), que son la "puerta de entrada" a dos de las rutas más emblemáticas del parque natural de Redes, la del Alba y la de Brañagallones.

Por su parte, en San Martín del Rey Aurelio el aparcamiento se instalará también en otro punto de interés turístico, como es la entrada al pozo Sotón de Hunosa. En Langreo estará en el aparcamiento del centro deportivo Juan Carlos Beiro, junto al campo de fútbol y en las cercanías del nuevo recinto ferial y del paseo fluvial.

Los trabajos, que comenzarán en pocas semanas, ya han sido adjudicados. La empresa que se encargará de construir estas infraestructuras será Intelligent Parking SL, con un coste de 367.840 euros, y un plazo de ejecución máximo de 8 meses. En total, entre todos los aparcamientos se ofrecerán al menos 180 plazas.

"App"

Los aparcamientos, subrayan en el proyecto, tienen como finalidad "ofrecer un servicio que permita el depósito seguro de bicicletas y vehículos de movilidad personal para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructuras ciclistas del municipio". El sistema de control del aparcamiento "controlará y registrará en todo momento los accesos realizados por las personas usuarias a los aparcamientos, relacionando dichos accesos con su identificación". La responsable de poner en marcha esta "app" es la propia empresa adjudicataria de las obras.

Plan comarcal

El proyecto, que cuenta con fondos de la UE, está asociado al Plan Turístico del Valle del Valle del Nalón, que cuenta en total con un presupuesto de casi 3,7 millones de euros. Entre las propuestas que se incluyen están la creación de una red de miradores del paisaje del Valle del Nalón, la adecuación del paseo y las riberas fluviales del Nalón en Langreo o la recuperación ambiental de las minas de Llaímo y de la Mayá de los Pandanes, además de la ampliación de espacios expositivos del Museo de la Siderurgia.