Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

La bióloga marina Soledad Álvarez visita el campamento de Navidad de Laviana

La científica residente en Madeira es experta en el estudio del impacto del plástico en el mar

Actividades navideñas para niños en Laviana

Actividades navideñas para niños en Laviana / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La bióloga marina Soledad Álvarez, lavianesa asentada en la isla de Madeira (Portugal) y experta en el estudio del impacto del plástico en el mar, visitará el campamento de Navidad de Laviana para explicar a los niños y niñas la importancia del reciclaje y de los efectos sobre la vida marina de los residuos que acaban en los océanos.

Esta visita se enmarcan en el proyecto que el Ayuntamiento de Laviana está llevando a cabo sobre la educación y el reciclaje y la apuesta por utilizar mobiliario urbano de materiales reciclados como los que recientemente se han colocado en los parques infantiles, fabricados con esos plásticos que se recuperan en los mares.

La visita de la bióloga será el próximo martes, 30 de diciembre a las 12 horas en el CIDAN y estará abierta a todo el público.

Dentro de las actividades navideñas en Laviana, este lunes 29 de diciembre habrá cine en Puente d'Arcu y en Fechaladrona a las 17.30 y 19.30 horas. En Carrio y Entralgo, a las 16.30 horas se celebrará el taller "Muñeco de nieve".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  2. Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
  3. Susto en el pico Toneo (Aller): un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
  4. Loli Olavarrieta, empresaria: 'Mieres tiene de todo, pero aquí no lo valoramos
  5. Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
  6. Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín
  7. El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes
  8. Víctor Manuel se suma al histórico aniversario de 'Gaiteros del Carbón', que llenarán dos veces el José León Delestal de Langreo

La bióloga marina Soledad Álvarez visita el campamento de Navidad de Laviana

La bióloga marina Soledad Álvarez visita el campamento de Navidad de Laviana

Laviana instala dos plataformas especiales para hacer más accesibles las paradas de autobús a las personas con movilidad reducida

Laviana instala dos plataformas especiales para hacer más accesibles las paradas de autobús a las personas con movilidad reducida

"Los Berrones" vuelven con "Ta too podre", un disco de rock "de la xente corriente"

Once aparcamientos y seis puntos de recarga: el valle que apostará por la bicicleta para su movilidad de cercanía

Once aparcamientos y seis puntos de recarga: el valle que apostará por la bicicleta para su movilidad de cercanía

Videojuegos y chocolate con churros, una mezcla ganadora en las Navidades de Laviana

Videojuegos y chocolate con churros, una mezcla ganadora en las Navidades de Laviana

La renovación de los parques infantiles de Laviana avanza: abierta la zona del "fuerte"

La renovación de los parques infantiles de Laviana avanza: abierta la zona del "fuerte"

Mucha música en Laviana para recibir a la Navidad

Mucha música en Laviana para recibir a la Navidad

Atención lavianeses: el Ayuntamiento amplía los horarios de los "búhos" gratuitos para la Nochevieja (y estas son las frecuencias)

Tracking Pixel Contents