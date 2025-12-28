La bióloga marina Soledad Álvarez visita el campamento de Navidad de Laviana

La bióloga marina Soledad Álvarez, lavianesa asentada en la isla de Madeira (Portugal) y experta en el estudio del impacto del plástico en el mar, visitará el campamento de Navidad de Laviana para explicar a los niños y niñas la importancia del reciclaje y de los efectos sobre la vida marina de los residuos que acaban en los océanos.

Esta visita se enmarcan en el proyecto que el Ayuntamiento de Laviana está llevando a cabo sobre la educación y el reciclaje y la apuesta por utilizar mobiliario urbano de materiales reciclados como los que recientemente se han colocado en los parques infantiles, fabricados con esos plásticos que se recuperan en los mares.

La visita de la bióloga será el próximo martes, 30 de diciembre a las 12 horas en el CIDAN y estará abierta a todo el público.

Dentro de las actividades navideñas en Laviana, este lunes 29 de diciembre habrá cine en Puente d'Arcu y en Fechaladrona a las 17.30 y 19.30 horas. En Carrio y Entralgo, a las 16.30 horas se celebrará el taller "Muñeco de nieve".