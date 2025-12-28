La bióloga marina Soledad Álvarez visita el campamento de Navidad de Laviana
La científica residente en Madeira es experta en el estudio del impacto del plástico en el mar
La bióloga marina Soledad Álvarez, lavianesa asentada en la isla de Madeira (Portugal) y experta en el estudio del impacto del plástico en el mar, visitará el campamento de Navidad de Laviana para explicar a los niños y niñas la importancia del reciclaje y de los efectos sobre la vida marina de los residuos que acaban en los océanos.
Esta visita se enmarcan en el proyecto que el Ayuntamiento de Laviana está llevando a cabo sobre la educación y el reciclaje y la apuesta por utilizar mobiliario urbano de materiales reciclados como los que recientemente se han colocado en los parques infantiles, fabricados con esos plásticos que se recuperan en los mares.
La visita de la bióloga será el próximo martes, 30 de diciembre a las 12 horas en el CIDAN y estará abierta a todo el público.
Dentro de las actividades navideñas en Laviana, este lunes 29 de diciembre habrá cine en Puente d'Arcu y en Fechaladrona a las 17.30 y 19.30 horas. En Carrio y Entralgo, a las 16.30 horas se celebrará el taller "Muñeco de nieve".
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- Susto en el pico Toneo (Aller): un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
- Loli Olavarrieta, empresaria: 'Mieres tiene de todo, pero aquí no lo valoramos
- Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
- Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín
- El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes
- Víctor Manuel se suma al histórico aniversario de 'Gaiteros del Carbón', que llenarán dos veces el José León Delestal de Langreo