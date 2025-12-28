Laviana instala dos plataformas especiales para hacer más accesibles las paradas de autobús a las personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Laviana ha instalado dos plataformas para hacer más accesibles las nuevas paradas de autobús en la Pola. Lo ha hecho en las paradas del número 17 de la cale Río Cares y en la del número 29 de la calle Pajares, con el objetivo de ampliar la zona de espera, además de mejorar la movilidad.

Adaptadas para las personas con movilidad reducida, estas nuevas plataformas posibilitan que se acceda al transporte público de una forma fácil e integradora a la vez que liberan las aceras. Las personas que esperan el autobús pueden hacerlo sobre estas plataformas y no en la acera, con lo que no se entorpece el paso de peatones. Por otra parte, estos elementos, de 1,5 metros de ancho, también agilizan el flujo del tráfico. Los autobuses no tendrán que hacer maniobra para acercarse o salir de las paradas, rebajando notablemente los tiempos de paradas.

Una de las plataformas instaladas en las paradas de autobús de Pola de Laviana / LNE

Las plataformas modulares ya han sido instaladas con éxito en varias ciudades españolas con éxito "y se ha comprobado que es un sistema sencillo pero de gran impacto en la movilidad habitual de las ciudades", explican desde el Ayuntamiento.

Accesibilidad

Las que se han colocado estos días, miden de largo unos 10 metros, unas dos plazas de aparcamiento, en los que se incorpora una rampa de acceso para sillas de ruedas o carritos de bebé. También incluye balizas en las cuatro esquinas para que sean advertidas por los vehículos que circulen por estas calles.

Plataforma accesible en una parada de autobús de Pola de Laviana / LNE

La altura de las plataformas coincide con la del bordillo de la acera con lo que el acceso al autobús no requiere para el pasajero el paso por zonas a distintas alturas.

Los materiales utilizados son cauchos y polímeros reciclados de gran durabilidad y que gracias a ser modulares, pueden repararse por tramos o incluso instalarse en otras localizaciones.

Las plataformas, que han supuesto una inversión de 38.000 euros, han sido visitadas por responsables municipales en compañía de responsables de la empresa de transportes concesionaria de la línea urbana, Autobuses de Langreo (que forma parte del grupo Sanjuán), que quedaron "muy satisfechos" por la iniciativa.

Las nuevas estructuras siguen con la apuesta realizada en los últimos tiempos en Laviana con el transporte público, ofreciendo la gratuidad de servicios a los pueblos, del bus urbano a los mayores de 65 años y logrando más paradas en Pola de Laviana, además de impulsar un servicio búho para la zona rural.