El coro “Voces por Benín” llega a Laviana con un concierto solidario

La Casa de Cultura de Pola de Laviana acogerá el sábado 3 de enero de 2026, a partir de las 12.00 horas, un concierto solidario del proyecto “Voces por Benín”, que llega al Valle del Nalón dentro de su gira navideña por toda España. «El espectáculo lleva a caminar junto a esclavos, sentir la fuerza de las mujeres africanas, mecer un bebé en medio de la selva o acompañar a niños en el primer día de escuela», subrayan los promotores.

La actuación contará con la participación de 27 niños y jóvenes procedentes del país africano. Son integrantes del coro “Benin gbé”, una iniciativa impulsada por la Fundación Juntos por la Vida que llega a Asturias de la mano de la ONG Amigos Viajeros del Mundo, para visibilizar los derechos de la infancia a través de la música. En lengua fon, “Benin gbé” significa “Voces por Benín”.

"Voces por Benin" durante una actuación en Avilés / Luisma Murias / Luisma Murias

Voces Blancas

El concierto contará con la colaboración del Coro Voces Blancas del Nalón, que ejercerá como anfitrión.

La Fundación Juntos por la Vida desarrolla su labor en Benín con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la infancia, apostando por la educación y la cultura como herramientas de transformación social. Dentro de este proyecto, la fundación ofrece a los menores formación musical y artística como complemento a sus estudios, así como clases de español durante todo el año.

Cada año, la fundación selecciona, junto a los docentes, un grupo de niños y jóvenes que viajan a España para realizar una gira de conciertos solidarios, con los que se da a conocer el proyecto y se recaudan fondos para su continuidad.

La actuación en Laviana está organizada por Juntos por la Vida, con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana. La entrada tiene un precio de 12 euros y las localidades pueden adquirirse de forma anticipada en el CIDAN y también a través de venta online.

Relación con Laviana

El concierto de "Voces por Benín" tiene además un especial significado para los vecinos de Laviana. Dos sacerdotes muy relacionados con el concejo, Abel Suárez, natural del municipio (de La Sartera) y Alejandro Rodríguez, párroco en la Pola durante seis años, fueron misioneros en Bembereké (Benin). Además, el excalde lavianés Marcia Barreñada (PSOE) se implicó muy a fondo con el trabajo en esta misión diocesana.