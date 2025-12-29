El venezolano Omar Acosta, en el Tolivia Rural Jazz
"RPE trío" abrió la edición de este año en la localidad de Laviana con un repertorio de pop español revisitado
La iglesia de San Antonio Abad, en Tolivia (Laviana), acogió este domingo la actuación del músico venezolano afincado en Madrid Omar Acosta. La sesión formaba parte del XIX Tolivia Rural Jazz. Acosta es un virtuoso de la flauta travesera, flauta baja y flautín, además de compositor y arreglista. En dos ocasiones fue nominado por su trayectoria a los premios Grammy Latinos.
Con un repertorio clásico como Johann Sebastián Bach y Debussy, junto a piezas de la historia musical de Venezuela y Cuba, deleitó a la concurrencia que llenó la Iglesia de Tolivia. El día anterior la actuación de "RPE Trío", formado por Jacobo de Miguel (Piano), Billy Villegas (bajo eléctrico) y Luis Senén Fernández (batería) causó sensación por la musicalidad y buen hacer con un pop español muy trabajado. El Tolivia Rural Jazz es una iniciativa del músico residente en la localidad, Mero Gutiérrez, director de la Big Band de Llanera.
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- El concejo asturiano que ha comido las uvas y ya está en 2026 (con campanadas y todo)
- Víctor Manuel se suma al histórico aniversario de 'Gaiteros del Carbón', que llenarán dos veces el José León Delestal de Langreo
- Loli Olavarrieta, empresaria: 'Mieres tiene de todo, pero aquí no lo valoramos
- Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín
- El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes
- Bombones, pitonisas y lotería en las Cuencas: una confitería de Langreo reparte 50.000 euros de una pedrea tras el vaticinio de una vidente
- Mieres se pone guapa para las Navidades: descubre los ganadores del concurso de iluminación de la Unión de Comerciantes