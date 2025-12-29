Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El venezolano Omar Acosta, en el Tolivia Rural Jazz

"RPE trío" abrió la edición de este año en la localidad de Laviana con un repertorio de pop español revisitado

Omar Acosta durante su actuación en Tolivia

Omar Acosta durante su actuación en Tolivia / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La iglesia de San Antonio Abad, en Tolivia (Laviana), acogió este domingo la actuación del músico venezolano afincado en Madrid Omar Acosta. La sesión formaba parte del XIX Tolivia Rural Jazz. Acosta es un virtuoso de la flauta travesera, flauta baja y flautín, además de compositor y arreglista. En dos ocasiones fue nominado por su trayectoria a los premios Grammy Latinos.

Con un repertorio clásico como Johann Sebastián Bach y Debussy, junto a piezas de la historia musical de Venezuela y Cuba, deleitó a la concurrencia que llenó la Iglesia de Tolivia. El día anterior la actuación de "RPE Trío", formado por Jacobo de Miguel (Piano), Billy Villegas (bajo eléctrico) y Luis Senén Fernández (batería) causó sensación por la musicalidad y buen hacer con un pop español muy trabajado. El Tolivia Rural Jazz es una iniciativa del músico residente en la localidad, Mero Gutiérrez, director de la Big Band de Llanera.

TEMAS

