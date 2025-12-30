Teatro, música y mucha ilusión en el Festival de Navidad del colegio María Inmaculada de Laviana

El Colegio María Inmaculada de Pola de Laviana celebró su Festival de Navidad con dos jornadas de actuaciones. El primer día estuvo protagonizado por el alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, que ofreció diversas actuaciones en las que no faltaron villancicos, coreografías y escenas cargadas de ilusión.

En la segunda jornada, el protagonismo recayó en el alumnado de Primaria y Secundaria, que llevó a escena una representación teatral con hilo conductor, combinando interpretación dramática, música y danza. La obra narró la historia de Tono, un minero jubilado que ha perdido la ilusión por la Navidad y que, a través de recuerdos del pasado, encuentros familiares y la intervención de distintos personajes simbólicos, redescubre el valor de la amistad, la familia y el verdadero sentido de estas fechas.

A lo largo de la representación fueron participando alumnos y alumnas de distintos cursos, con actuaciones musicales adaptadas a cada nivel educativo, lo que permitió un espectáculo dinámico y coral. El mensaje final, centrado en el agradecimiento y en la importancia de compartir, fue especialmente aplaudido por el público.

Desde el centro educativo se valoró muy positivamente la implicación del alumnado, así como la colaboración de las familias, destacando el festival como una actividad que refuerza la convivencia y los valores propios de la Navidad.