"Rechazar", la clave más importante en la gestión de residuos plásticos que invaden el mar

Más allá de las consabidas “erres” de “reducir, reutilizar y reciclar”, la bióloga marina Soledad Álvarez añade otra cuando hablamos de plásticos: “Rechazar”. El gigantesco problema de contaminación que el planeta tiene con los plásticos y microplásticos (de menos de cinco milímetros) tiene mucho que ver con la gestión de residuos pero también con la generación de esas mismas basuras. “El plástico es un material estupendo que pesa poco, es muy maleable y es impermeable, entre otras cosas, pero eso no quiere decir que tengamos que utilizarlo para todo”, afirma la experta gijonesa afincada en Madeira (Portugal) donde trabaja en entidades como Mare-Madeira (@mare_madeira) y Arditi (@arditimadeira), y ha participado activamente en el proyecto IMPLAMAC, centrado en el estudio de estos contaminantes en la Macaronesia.

Soledad Álvarez, en la última fila junto al alcalde de Laviana, Julio García, con los niños que acudieron a su charla / D. O.

Álvarez ofreció este martes una charla en el CIDAN de Pola de Laviana. Entre el público, los niños del campamento de Navidad, que se llevaron la lección bien aprendida. Les quedó claro que hay que utilizar menos plásticos y que hay que separar los residuos para que luego se puedan reciclar.

Islas gigantes de microplásticos

Durante su intervención, Álvarez explicó que nos enfrentamos a un problema de dimensiones internacionales: "la basura que nosotros tiramos aquí aparece en otro sitio y la que tiran en otro sitio aparece aquí". Las corrientes marinas hacen que esos microplásticos se acumulen en islas, “algunas de ellas del tamaño de Francia, Alemania y España juntas”. Hay localizadas varias de esas acumulaciones en los tres grandes océanos, Atlántico, Pacífico e Índico. Son “islas” que por su gigantesco tamaño “son imposibles de limpiar”. Además, sobre ellas viajan animales que al llegar a otras latitudes de las que no son originarios pueden suponer una amenaza biológica para otras especies. Además, diversos estudios han encontrado microplásticos en el aparato digestivo y los pulmones del ser humano, y también en la placenta de mujeres embarazadas que se lo trasmiten al feto.

Más allá del reciclaje la clave es reducir

Uno de los puntos centrales de la charla de Álvarez en Laviana fue la distinción entre separar y reciclar. Subrayó que, como ciudadanos, "nosotros no reciclamos, nosotros separamos" para que empresas gestoras realicen el proceso posterior. Sin embargo, insiste en que la gravedad del asunto exige un cambio de paradigma: "habría que minimizar, o sea, reducir el consumo".

La bióloga subraya que el plástico es un "material excepcional" por su ligereza e impermeabilidad, pero advierte que el verdadero conflicto reside en el "uso y abuso", especialmente de los plásticos de un solo uso.

En esa tarea de concienciación es muy importante trasladar conceptos básicos a los más pequeños, que "absorben todo" y suelen estar "más concienciados que los adultos". El objetivo es inculcarles desde la base que la separación de residuos en el contenedor amarillo tiene un fin directo: evitar que más plástico dañe la fauna y el entorno marino.

La presencia de la bióloga en Laviana se enmarca dentro de la estrategia de separación y reciclaje del Ayuntamiento ha colocado 50 bancos en la Pola de plástico recogido en el mar y reciclado.