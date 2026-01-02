Medio centenar de pueblos en tres días: la maratón de Aliatar por Laviana para recoger las últimas cartas para los Reyes Magos

Aliatar vivirá una auténtica maratón este fin de semana para llegar a todos los pueblos de Laviana. El emisario de los Reyes Magos inició este viernes un recorrido que le llevará por medio centenar de núcleos del concejo del alto Nalón para repartir magia e ilusión, y recoger las cartas de los niños y adultos.

El periplo se inició este viernes. Por la mañana, Aliatar estuvo en Iguanzo, Puente d’Arcu, Ciargüelo, Muñera, L’Acebal y Ribota. Por la tarde visitó el centro Cultural "Los Zurrones", Soto de Lorío, La Aldea, La Xerra, La Ferrera y El Condao.

La visita de Aliatar a Lorío. / LNE

Para este sábado está previsto que recorra, de 11.00 a 13.00 horas, La Ortigosa, Casapapio, La Rebollá, La Sartera, El Cantu, La Rasa, La Castañal, Lloreo, Les Llanes, Entrialgo y Canzana. Ya por la tarde, de 16.30 a 18.30 horas, estará en Carrio, Lloro, Les Cabañes, Carbayal, Cortina, Villarín, Paniceres, Tiraña y Barredos.

Domingo

El domingo sigue el itinerario, de 11.00 a 13.00 horas, por Fechaladrona, Campumayáu, Paraina, Piedres Negres, Corián, Les Bories y Villoria. Ya en sesión vespertina estará, de 16.00 a 18.30 horas, en San Pedro, La Reondina, Viscozá, Les Quintanes, Los Fornos, El Meruxal, La Cuesta Abajo, La Cuesta Arriba, Fresneo, La Bárgana y Tolivia.