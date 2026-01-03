Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

África pone música a la Navidad en Laviana: lleno en la Pola para el concierto "Voces por Benín"

La actuación contó con la participación de 27 niños y jóvenes procedentes del país africano

Integrantes del coro «Benin gbé» durante la actuación. |

Integrantes del coro «Benin gbé» durante la actuación. |

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

La Casa de Cultura de Pola de Laviana se llenó en la mañana de este sábado para acoger el concierto solidario del proyecto "Voces por Benín", que llegaba al Valle del Nalón dentro de su gira navideña por toda España. La actuación contó con la participación de 27 niños y jóvenes procedentes del país africano, integrantes todos ellos del coro "Benin gbé". Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Juntos por la Vida que llega a Asturias de la mano de la ONG Amigos Viajeros del Mundo, para visibilizar los derechos de la infancia a través de la música.

El Coro Voces Blancas del Nalón ejerció como anfitrión. Cada año, la fundación selecciona, junto a los docentes, un grupo de niños y jóvenes que viajan a España para realizar una gira de conciertos solidarios, con los que se da a conocer el proyecto y se recaudan fondos para su continuidad.

Organización

La actuación en Laviana estuvo organizada por Juntos por la Vida, con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana. La entrada tenía un precio de 12 euros.

