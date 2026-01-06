Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

Ver más galerías relacionadas

7

"Los guardianes del Nalón" limpian el río tras el Descenso Folklórico

143

Así fue el histórico 56.º Descenso Folklórico del Nalón, con más participación que nunca: búscate en las fotografías

50

Dakar | Etapa 3, en imágenes

33

Así amanecieron las Cuencas: nieve por todas partes

6

Los Reyes Magos, de visita en La Camocha (en imágenes)

46

La Cabalgata de Reyes y la llegada a la plaza Mayor de Gijón, en imágenes

6

La nevada en los pueblos de Grado, en imágenes

19

Los Reyes Magos visitan Salas, Cornellana y Lavio

157

Cabalgatas en el oriente de Asturias

28

La cabalgata de Grado, en imágenes

23

La cabalgata de Reyes en la zona oeste de Gijón, en imágenes

33

Los Reyes en la zona rural de Oviedo.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Ver galería >

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

stats