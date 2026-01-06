Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

El desfile recorrió Barredos y la Pola, con Melchor, Gaspar y Baltasar recibiendo a los más pequeños antes de la nevada

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana / Fernando Rodríguez / LNE

Fernando Rodríguez / LNE

Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.

