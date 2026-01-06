Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana
El desfile recorrió Barredos y la Pola, con Melchor, Gaspar y Baltasar recibiendo a los más pequeños antes de la nevada
Fernando Rodríguez / LNE
Las calles del concejo de Laviana se llenaron de luz y de ilusión con la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salió pasadas las 18.00, pasando por Barredos, donde hubo recepción real. Más tarde, desde las 19.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Pola de Laviana, encabezados por la Banda de Música, antes de recibir a los niños, con el tiempo justo antes de que se pusiera a nevar sobre el concejo. Este martes, día de Reyes, los más pequeños (y los que no lo son tanto) se levantaron con muchos regalos, todo gracias al trabajo de sus Majestades de Oriente.
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices
- Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
- El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
- Hablan las familias y los profesores de los escolares de Lena que iban en el autobús que chocó en Llanes contra la conductora que entró equivocada en la autovía: “Fueron unos segundos terribles, los niños han vuelto a nacer”
- Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote
- ¡Mucho ojo!, papeletas en fuera de juego': este es el club de fútbol asturiano que ha denunciado la venta de participaciones falsas para el sorteo del Niño