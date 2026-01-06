El cine familiar en El Condao pone punto y final a las más de 60 actividades navideñas en Laviana
L. Díaz
Pola de Laviana
Más de sesenta actividades navideñas de todo tipo, desde talleres de adornos, galletas o pintura, pasando por un ciclo de cine familiar, conciertos como el de "Voces por Benín" o la Cabalgata de Reyes. Este miércoles 7 de enero se pone punto y final al programa "¡Ven en Navidad!", organizado por el Ayuntamiento, y lo hará con una sesión doble de cine para todos los públicos en El Condao. A las 17.30 se podrá ver "La patrulla canina: la súperpelícula", y a continuación, sobre las 19.30 horas, "El maestro que prometió el mar". Este ciclo de cine familiar proyectó películas en dieciséis pueblos distintos del municipio.