Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

El cine familiar en El Condao pone punto y final a las más de 60 actividades navideñas en Laviana

Taller infantil en Tolivia, estas Navidades.

Taller infantil en Tolivia, estas Navidades. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Más de sesenta actividades navideñas de todo tipo, desde talleres de adornos, galletas o pintura, pasando por un ciclo de cine familiar, conciertos como el de "Voces por Benín" o la Cabalgata de Reyes. Este miércoles 7 de enero se pone punto y final al programa "¡Ven en Navidad!", organizado por el Ayuntamiento, y lo hará con una sesión doble de cine para todos los públicos en El Condao. A las 17.30 se podrá ver "La patrulla canina: la súperpelícula", y a continuación, sobre las 19.30 horas, "El maestro que prometió el mar". Este ciclo de cine familiar proyectó películas en dieciséis pueblos distintos del municipio.

Uno de los talleres de Navidad, en la localidad de La Ferrera.

Uno de los talleres de Navidad, en la localidad de La Ferrera. / LNE

TEMAS

Tracking Pixel Contents