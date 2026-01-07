Laviana limpia sus carreteras de árboles y nieve por el temporal

Días movidos para los operarios del Ayuntamiento de Laviana. El pasado día de Reyes y este miércoles 7 de enero se ha trabajado a tope para despejar las carreteras locales del concejo, comenzando por las de los pueblos situados a más altitud, más afectados por las nevadas. En total, tal y como señalaron desde el gobierno local, se trabajó en carreteras que dan acceso a "unos 70 pueblos" del municipio.

También se enfrentaron a la caída de árboles que cortaban la vía, como el ocurrido en el entorno de La Zorea. Además, "se prestó asistencia a personas que utilizaron el vehículo y quedaron atrapadas en la nieve", afortunadamente sin mayores consecuencias.