Laviana limpia sus carreteras de árboles y nieve por el temporal

Retirada de un árbol caído en la carretera en el entorno de La Zorea.

Retirada de un árbol caído en la carretera en el entorno de La Zorea. / LNE

L. M. D.

Pola de Laviana

Días movidos para los operarios del Ayuntamiento de Laviana. El pasado día de Reyes y este miércoles 7 de enero se ha trabajado a tope para despejar las carreteras locales del concejo, comenzando por las de los pueblos situados a más altitud, más afectados por las nevadas. En total, tal y como señalaron desde el gobierno local, se trabajó en carreteras que dan acceso a "unos 70 pueblos" del municipio.

También se enfrentaron a la caída de árboles que cortaban la vía, como el ocurrido en el entorno de La Zorea. Además, "se prestó asistencia a personas que utilizaron el vehículo y quedaron atrapadas en la nieve", afortunadamente sin mayores consecuencias.

Estado de la carretera en La Paraína, el día de Reyes.

Estado de la carretera en La Paraína, el día de Reyes. / LNE

