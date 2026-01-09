Laviana se suma al "Ejército de Javi": una gala solidaria recaudará fondos para ayudar al pequeño

La Casa de Cultura de Pola de Laviana acogerá el sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 18.30 horas, un festival benéfico destinado a recaudar fondos para ayudar a Javi Gómez, un niño de ocho años que padece el síndrome de Nedamss, una enfermedad rara y devastadora que le roba poco a poco el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar.

Javi con su madre, Ana Piera / Luisma Murias

Laviana se suma de este modo al ejército de Javi para recaudar fondos para su tratamiento. En esta gala solidaria participarán numerosos artistas y colectivos musicales y de baile.

Canción, música y baile

Sobre el escenario estarán Max Álvarez (presentador), Ángel Batalla, Irene, Dani “El taxista coplero”, Mercedes Ben Salah, Pamela Márquez, Iván Suárez, así como Susana Marrón y Olesya Shlegel (Destinos Group). También participarán la Masa Coral de Laviana y la escuela de baile “¿Bailamos?” de Amas de Casa de Laviana, entre otros.

El festival está organizado por Iván Suárez y contará con la intervención de Ana Piera, madre de Javi. La iniciativa cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana, Lo de Lalia y Aquelarre.

Las entradas, al precio de cinco euros, ya están a la venta en el CIDAN de Pola de Laviana. La organización ha habilitado también una fila cero y una hucha solidaria para aquellas personas que deseen colaborar aunque no puedan asistir. Además, se ha impulsado una campaña de crowdfunding para canalizar donaciones a favor del menor y su familia.