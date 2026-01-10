Casi 1.400 vecinos de Laviana se benefician ya de los autobuses gratuitos a los pueblos y de la línea urbana del Nalón

Casi 1.400 lavianeses ya disfrutan de la gratuidad de los servicios de autobús a los pueblos del concejo, o de los viajes en la ruta del bus urbano del valle del Nalón (estos solo para mayores de 65). Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Laviana, que sufraga esta gratuidad con el objetivo de impulsar el uso del transporte público, un total de 1.374 personas se han acogido a este plan.

De ellas, 902 personas mayores de 65 años disfrutan conjuntamente de los dos servicios gratuitos impulsados por el Consistorio (zona rural, disponible para toda la población y bus urbano). Otras 189 personas han solicitado únicamente la gratuidad de los servicios a los pueblos, mientras que otros 283 mayores de 65 años solo se han acogido a tener gratis el viaje en bus de la línea Pola de Laviana-Riaño, que vertebra todo el valle del Nalón.

Apuesta por el transporte urbano

La posibilidad de acceder gratuitamente a estos servicios de transporte público se puso en marcha el pasado mes de octubre. Desde entonces, además, se han dado varios pasos más para el uso del bus. En Pola de Laviana se aumentaron el número de paradas, hasta alcanzar las siete, dentro del casco urbano. También se estrenaron nuevos servicios búho (nocturnos) a los pueblos durante los fines de semana, y entró en servicio el denominado "intercambiador" en la calle río Cares, una zona donde se pueden coger todos los autobuses (urbanos, zona rural, Oviedo, Gijón y lanzadera AVE).

Asimismo, este mes de diciembre entraron en servicio dos plataformas en Laviana para favorecer la accesibilidad a los autobuses.