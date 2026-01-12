La marea naranja regresa a Laviana: la Pola acogerá en febrero una marcha solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
La actividad forma parte de la iniciativa "Corre con Galbán", promovida por esta asociación
Laviana se teñirá de naranja el próximo 22 de febrero. El concejo acogerá ese día la VIII Marcha solidaria "Corre con Galbán", destinada a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil.
El recorrido, con salida y llegada al Parque de los Príncipes, discurrirá por el paseo fluvial, para cubrir unos 3,5 kilómetros. La actividad comenzará a las 12.00. La inscripción tiene un coste de seis euros y también hay una "fila 0" para los que deseen colaborar pero no vayan a participar en la carrera.
Inscripciones
Las inscripciones pueden realizarse en el Cidan y a través de la web de la asociación Galbán, que ese mismo 22 de febrero programa carreras en todos los municipios asturianos. En la edición de 2025 fueron 46.476 las personas participantes.
Los beneficios de la carrera que todos los años organiza la asociación Galbán sirven para recaudar dinero para investigación. La cuantía el pasado año ascendió a 200.000 euros y la entidad liderada hizo entrega en diciembre de los cheques a los dos proyectos que se verán beneficiados de esta donación: una investigación para elaborar fármacos contra un tumor cerebral devastador y un proyecto que sirve para acompañar a pacientes que ya pasaron la enfermedad y para prevenir que el cáncer vuelva a sus vidas.
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
- Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
- Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
- La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
- Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana
- No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos