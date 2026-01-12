Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

La marea naranja regresa a Laviana: la Pola acogerá en febrero una marcha solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil

La actividad forma parte de la iniciativa "Corre con Galbán", promovida por esta asociación

Borja Sánchez, consejero de Ciencia (en el centro), en la marcha del pasado año en Laviana.

Borja Sánchez, consejero de Ciencia (en el centro), en la marcha del pasado año en Laviana. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

Laviana se teñirá de naranja el próximo 22 de febrero. El concejo acogerá ese día la VIII Marcha solidaria "Corre con Galbán", destinada a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil.

El recorrido, con salida y llegada al Parque de los Príncipes, discurrirá por el paseo fluvial, para cubrir unos 3,5 kilómetros. La actividad comenzará a las 12.00. La inscripción tiene un coste de seis euros y también hay una "fila 0" para los que deseen colaborar pero no vayan a participar en la carrera.

Inscripciones

Las inscripciones pueden realizarse en el Cidan y a través de la web de la asociación Galbán, que ese mismo 22 de febrero programa carreras en todos los municipios asturianos. En la edición de 2025 fueron 46.476 las personas participantes.

Noticias relacionadas y más

Los beneficios de la carrera que todos los años organiza la asociación Galbán sirven para recaudar dinero para investigación. La cuantía el pasado año ascendió a 200.000 euros y la entidad liderada hizo entrega en diciembre de los cheques a los dos proyectos que se verán beneficiados de esta donación: una investigación para elaborar fármacos contra un tumor cerebral devastador y un proyecto que sirve para acompañar a pacientes que ya pasaron la enfermedad y para prevenir que el cáncer vuelva a sus vidas.

TEMAS

  1. Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
  2. Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
  3. Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
  4. Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
  5. Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
  6. La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
  7. Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana
  8. No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos

La marea naranja regresa a Laviana: la Pola acogerá en febrero una marcha solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil

La marea naranja regresa a Laviana: la Pola acogerá en febrero una marcha solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil

Nueva exhibición de Benjamín Noval en una jornada con cinco medallas para Asturias en los campeonatos de España de ciclocross

Nueva exhibición de Benjamín Noval en una jornada con cinco medallas para Asturias en los campeonatos de España de ciclocross

Casi 1.400 vecinos de Laviana se benefician ya de los autobuses gratuitos a los pueblos y de la línea urbana del Nalón

Casi 1.400 vecinos de Laviana se benefician ya de los autobuses gratuitos a los pueblos y de la línea urbana del Nalón

¡Otra barbaridad de Benjamín Noval!: Asturias logra el bronce en los campeonatos de España de ciclocross y el de Laviana los deja a todos con la boca abierta

Laviana se suma al "Ejército de Javi": una gala solidaria recaudará fondos para ayudar al pequeño

Laviana se suma al "Ejército de Javi": una gala solidaria recaudará fondos para ayudar al pequeño

Laviana limpia sus carreteras de árboles y nieve por el temporal

Laviana limpia sus carreteras de árboles y nieve por el temporal

El cine familiar en El Condao pone punto y final a las más de 60 actividades navideñas en Laviana

El cine familiar en El Condao pone punto y final a las más de 60 actividades navideñas en Laviana

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana

Así fue la Cabalgata de los Reyes Magos en Laviana
Tracking Pixel Contents