Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
Los vecinos paralizan la instalación de una torre de 18 metros de altura "a diez metros de las casas"
Revolución en El Condao, en Laviana, a costa de las nuevas tecnologías. En la localidad hay desde hace años una antena de telefonía móvil que a los vecinos no les hace demasiada gracia pero que han aguantado por el servicio que les proporciona. Pero hasta ahí. La empresa propietaria del repetidor quiere cambiarlo por otro de mayores dumensiones y ahí los vecinos se han plantado.
Operarios de la compañía telefónica acudieron este lunes por la mañana a El Condao para cambiar la instalación. La empresa de telefonía quiere instalar una antena para ofrecer cobertura 5G a la zona pero esa antena es mucho más grande que la anterior, “de 18 metros de altura”, dicen los vecinos. Los trabajadores empezaron la obra de instalación pero llegaron los vecinos y tuvieron que parar. “No queremos una antena de esas dimensiones en medio del pueblo”, argumenta Emilio García, que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Laviana para pedir explicaciones. “Nos dijeron que no es necesario proyecto de obra, que lo pueden hacer tan solo con una declaración responsable de la empresa”. Tienen dudas de que sea así y por eso pidieron a los operarios que dejasen su trabajo. Lo hicieron sin complicar más la situación.
Emilio García apunta que “la torre -antena- la quieren poner a diez metros de las casas” y añade que “llevamos mucho tiempo aguantando la anterior pero esta va a ser mucho más molesta y no sabemos las consecuencias que puede tener para la salud de los vecinos”.
Por el momento todo ha quedado paralizado.
