Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil

Los vecinos paralizan la instalación de una torre de 18 metros de altura "a diez metros de las casas"

Obras para instalar una antena de telefonía móvil en El Condao, Laviana

Obras para instalar una antena de telefonía móvil en El Condao, Laviana / FERNANDO RODRIGUEZ

David Orihuela

David Orihuela

El Condao (Laviana)

Revolución en El Condao, en Laviana, a costa de las nuevas tecnologías. En la localidad hay desde hace años una antena de telefonía móvil que a los vecinos no les hace demasiada gracia pero que han aguantado por el servicio que les proporciona. Pero hasta ahí. La empresa propietaria del repetidor quiere cambiarlo por otro de mayores dumensiones y ahí los vecinos se han plantado.

La polémica antena de telefonía móvil de El Condao, en Laviana, tumbada en el suelo sin colocar

La polémica antena de telefonía móvil de El Condao, en Laviana, tumbada en el suelo sin colocar / FERNANDO RODRIGUEZ

Operarios de la compañía telefónica acudieron este lunes por la mañana a El Condao para cambiar la instalación. La empresa de telefonía quiere instalar una antena para ofrecer cobertura 5G a la zona pero esa antena es mucho más grande que la anterior, “de 18 metros de altura”, dicen los vecinos. Los trabajadores empezaron la obra de instalación pero llegaron los vecinos y tuvieron que parar. “No queremos una antena de esas dimensiones en medio del pueblo”, argumenta Emilio García, que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Laviana para pedir explicaciones. “Nos dijeron que no es necesario proyecto de obra, que lo pueden hacer tan solo con una declaración responsable de la empresa”. Tienen dudas de que sea así y por eso pidieron a los operarios que dejasen su trabajo. Lo hicieron sin complicar más la situación.

Emilio García apunta que “la torre -antena- la quieren poner a diez metros de las casas” y añade que “llevamos mucho tiempo aguantando la anterior pero esta va a ser mucho más molesta y no sabemos las consecuencias que puede tener para la salud de los vecinos”.

Por el momento todo ha quedado paralizado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
  2. Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
  3. Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
  4. Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
  5. Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
  6. La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
  7. Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana
  8. No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos

Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil

Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil

La marea naranja regresa a Laviana: la Pola acogerá en febrero una marcha solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil

La marea naranja regresa a Laviana: la Pola acogerá en febrero una marcha solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil

Nueva exhibición de Benjamín Noval en una jornada con cinco medallas para Asturias en los campeonatos de España de ciclocross

Nueva exhibición de Benjamín Noval en una jornada con cinco medallas para Asturias en los campeonatos de España de ciclocross

Casi 1.400 vecinos de Laviana se benefician ya de los autobuses gratuitos a los pueblos y de la línea urbana del Nalón

Casi 1.400 vecinos de Laviana se benefician ya de los autobuses gratuitos a los pueblos y de la línea urbana del Nalón

¡Otra barbaridad de Benjamín Noval!: Asturias logra el bronce en los campeonatos de España de ciclocross y el de Laviana los deja a todos con la boca abierta

Laviana se suma al "Ejército de Javi": una gala solidaria recaudará fondos para ayudar al pequeño

Laviana se suma al "Ejército de Javi": una gala solidaria recaudará fondos para ayudar al pequeño

Laviana limpia sus carreteras de árboles y nieve por el temporal

Laviana limpia sus carreteras de árboles y nieve por el temporal

El cine familiar en El Condao pone punto y final a las más de 60 actividades navideñas en Laviana

El cine familiar en El Condao pone punto y final a las más de 60 actividades navideñas en Laviana
Tracking Pixel Contents