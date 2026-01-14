Empieza la recuperación del Cine Maxi de Laviana: estas serán las primeras obras
Principado y Ayuntamiento firman un convenio para ejecutar La rehabilitación de la fachada y un techo provisional, trabajos que costarán 104.000 euros
Hace casi un año el Ayuntamiento de Laviana se hacía con la propiedad del histórico Cine Maxi de la Pola. El alcalde, Julio García, firmaba la compra del edificio por 218.000 euros. Este miércoles, con el mismo bolígrafo, en el que ha grabado la fecha de adquisición del inmueble, el regidor y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, rubricaban el convenio que supone el inicio de las obras de recuperación del Cine Maxi. La inversión asciende a 104.000 euros de los que 83.000 los pondrá el Principado.
El Ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto de esos primeros trabajos, que consistirán en rehabilitar la fachada y en colocar un tejado metálico provisional hasta que se haga la obra definitiva. La actuación saldrá ahora a licitación y el alcalde calcula que para el próximo verano el Cine Maxi luzca ya como lo diseñaron en 1941 Manuel y Juan Manuel del Busto, autores del proyecto original por encargo del empresario lavianés, Manuel Cabero Prieto.
El Alcalde explicó que lo principal es "consolidar el edificio" que se ha ido deteriorando desde su cierre en 1998. De hecho, en esta primera fase de la rehabilitación se pensaba actuar solo en la fachada pero se comprobó que la techumbre estaba dañada hasta el punto de ser irrecuperable. "Habrá que quitar todas las tejas", afirmó García, que señaló que aún así "se podrá mantener la estructura sobre la que se colocará una cubierta de acero que se retirará cuando se haga la obra definitiva". Esa medida transitoria evitará las filtraciones de agua que sufren los edificios colindantes.
Una vez recuperada la fachada y asegurada la cubierta, Ayuntamiento y Principado seguirán adelante con el proyecto. No se trata solo de la obra sino de los usos futuros del Cine Maxi. Cultura redactará un documento base y sobre él trabajará un grupo de expertos, "de gente muy ligada a la cultura de Laviana", recalcó el alcalde, que decidirán los usos finales.
Un espacio crítico y de libertad
La consejera de Cultura quiso destacar la importancia que tuvo el Cine Maxi no solo para Laviana sino para todas las cuencas, en especial la del Nalón, y mostró su esperanza en que recupere ese papel. Vanessa Gutiérrez ve en un futuro el antiguo edificio como "un espacio crítico, de libertad, de experimentación, de opinión, de pluralidad y de participación de la sociedad".
Antes de llegar a eso habrá que hacer las obras. Lo primero, lo que recoge el convenio rubricado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Laviana será rehabilitar la fachada y asegurar la cubierta siguiendo el proyecto del arquitecto Benigno Gómez López, experto en patrimonio.
La obra
En el tejado se colocará una estructura metálica provisional en la que se recogerán las aguas pluviales con nuevos bajantes para dirigirlas hacia el interior del edificio reconectándolas al saneamiento y aislando así a las paredes medianeras antiguas de los efectos de las lluvias. Esta solución técnica provisional para la techumbre, ha sido consensuada con los técnicos de la consejería de Cultura.
En esta primera fase de obras se derribarán el muro de ladrillo que hay en la acera a la que da la fachada principal del edificio y la losa de hormigón en el voladizo. Este último tiene graves problemas estructurales. También se desmontarán temporalmente las instalaciones existentes en la fachada para su posterior reposición y se procederá a una limpieza y desinfección general con agua a presión para eliminar la suciedad y microorganismos.
Por último, tocará intervenir en la parte estética de la fachada donde "se restaurará restaurar por completo su integridad material y composición ornamental". Así, se sanearán los morteros dañados y los desprendimientos de cargas y pinturas.
El color original
En cuanto al tratamiento del color, siguiendo las fuentes bibliográficas y las hemerotecas, se optará por una gama neutra de color que irá desde el prácticamente blanco al «blanco roto» en tres niveles, para matizar la profundidad de la fachada y sus diferentes planos y contrastando con el color rojo de molduras, pequeños voladizos y las letras del nombre del edificio tal como sería el original y siguiendo la moda del art-decó, movimiento artístico que sigue fielmente al proyecto original.
Cerrado desde 1998
El Cine Maxi abrió en la posguerra, en la primavera de 1943, cuando se inauguró el Gran Teatro Maxi, con sala de baile y teatro, amplios camerinos y un equipo de proyección sonora de «primer orden». El domingo 3 de mayo de 1998, su pantalla se apagó
