Laviana paraliza la obra de la antena de telefonía móvil de El Condao y pide que se cambie su emplazamiento

Los vecinos de El Condao, en Laviana, paralizaron este lunes la instalación de una antena de telefonía móvil en el centro del pueblo al entender que estaba muy cerca de las viviendas, apenas a diez metros, y que generaría problemas. La antena, para dar cobertura 5G a la zona, sustituye a otra anterior pero la nueva es de mayores dimensiones, más de 15 metros de altura.

Esa movilización vecinal llevó al Ayuntamiento de Laviana a tomar cartas en el asunto y el martes por la tarde el consistorio decidía parar oficialmente la obra. El alcalde, Julio García, explicó que la ley de telecomunicaciones permite la instalación de repetidores con una declaración responsable de la empresa siempre que se cumplan unas condiciones. En este caso, uno de esos requisitos, el del terreno máximo a ocupar -300 metros cuadrados- no se ajustaba al proyecto, ya que lo sobrepasaba. Eso permitió al consistorio tomar la decisión de parar la obra y pedir a la empresa que elabore un proyecto y pida la pertinente licencia. Además, como explicó el alcalde, se aprovechó para mediar entre la compañía telefónica y los vecinos "para que se busque otro emplazamiento que no perjudique tanto". El alcalde entiende que "hay que garantizar que en los pueblos, en las zonas rurales, podamos disfrutar de las mismas comodidades o redes de telecomunicaciones que hay en la ciudad, pero también hay que hacer las cosas de acuerdo con los vecinos". "Yo creo que se puede instalar una antena que permita el desarrollo del 5G en El Condao y hacerlo en un sitio que no cause molestias a los vecinos", subrayó el alcalde.

Para García, la empresa de telecomunicaciones "cumplió -salvo un pequeño desajuste en metros cuadrados ocupados- pero se precipitó un poco al hacer la obra sin hablar con los vecinos y con el Ayuntamiento".

Así las cosas, el Alcalde espera que se alcance un acuerdo satisfactorio para todos y que la empresa pueda colocar la antena que permita a los vecinos el acceso a la red 5G pero sin causarles molestias a pocos metros de sus casas.