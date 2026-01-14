El Real Titánico cesa a su entrenador por los malos resultados y para "revertir la dinámica actual"

La mala racha deportiva que mantiene al Real Titánico de Laviana en puestos de descenso en la Tercera asturiana se ha llevado por delante al entrenador del equipo, el mierense Sergio Suárez, que este pasado verano llegaba desde el Turón para dirigir al equipo de la Pola.

En un comunicado realizado por la junta directiva del Titánico, se señalaba que "se ha acordado el cese de Sergio Suárez como entrenador del primer equipo. Tras un análisis profundo de la situación deportiva, el club ha tomado esta difícil decisión, con el objetivo de revertir la dinámica actual". Este pasado fin de semana el equipo lavianés perdía en casa 0-5 ante el Covadonga. No ha sido la única derrota abultada de la temporada, también se perdió por cinco goles de diferencia contra Mosconia o Ceares, si bien se compitió bien, pero sin apenas rédito de puntos, ante rivales como el Llanera o el Sporting B. Las numerosas lesiones tampoco han ayudado al equipo.

El cese no ha sido sencillo. "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Sergio Suárez por su dedicación, esfuerzo y profesionalidad mostrada durante su etapa en el banquillo de Las Tolvas. El Real Titánico le desea el mayor de los éxitos en sus futuros retos personales y profesionales", señala la directiva en el comunicado.

Pese a estar penúltimo en la clasificación, con solo 10 puntos en 17 partidos, el Titánico está a solo 3 puntos de estar fuera de todo peligro, dada la igualdad en la parte baja de la tabla en Tercera Federación (aunque siempre hay que tener en cuanta posibles descensos desde categorías superiores). El Avilés Stadium, cuatro puestos por encima, solo tiene 3 puntos más.