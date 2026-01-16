El Real Titánico ya tiene nuevo entrenador para buscar la salvación: Román Cándano
El técnico ascendió la pasada campaña con el CD Tineo a 1ª Asturfútbol y se estrenará un derbi contra el EI San Martín
L. M. D.
El Real Titánico de Laviana ya tiene nuevo entrenador para buscar la salvación en la Tercera Federación asturiana. Se trata del técnico ovetense, pero afincado en La Felguera, Román Cándano. Desde la directiva del equipo de la Pola subrayaron que el entrenador "llega con mucha ilusión, y con el objetivo de trabajar junto a la plantilla para mejorar la dinámica del equipo", que marcha penúltimo en la clasificación, pero a solo tres puntos de estar fuera de todo peligro.
Tal y como explican desde el Real Titánico, Cándano cuenta con una amplia experiencia en el fútbol asturiano. La pasada campaña dirigió al CD Tineo, equipo con el que ascendió a 1ª Asturfútbol (antigua Regional Preferente). Cogió al equipo en la sexta jornada, con solo 5 puntos, pese a lo cual logró el éxito del ascenso.
Es conocedor además del fútbol base regional, trabajando en canteras como al del Romanón, Juventud Estadio o Caudal Deportivo. También dirigió otros banquillos en categorías senior, como el CD Turón, la SD La Corredoria o el Asturias de Blimea, donde también logró el ascenso.
"Román llega con las ideas claras, para aportar disciplina y orden, centrándose en el trabajo diario para tratar de revertir la situación actual. Desde el club confiamos en su experiencia y en sus ganas de afrontar este reto", apuntó el Real Titánico.
Cándano sustituirá en el banquillo de Las Tolvas a Sergio Suárez, "Yeyo", destituido tras la goleada recibida la semana pasada en casa ante el Covadonga (0-5). El nuevo entrenador se estrenará en un partido "caliente", el derbi comarcal entre Titánico y EI San Martín, en Pola de Laviana.
