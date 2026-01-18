El fútbol-sala se renueva en Laviana: el Ayuntamiento reparará los hundimientos y grietas de la cancha de la Avenida

El Ayuntamiento de Laviana acometerá, con un presupuesto de algo más de 48.000 euros, una obra de rehabilitación en la pista deportiva Joaquín Blume, la cancha ubicada en la Avenida. Se trata de unas instalaciones "muy utilizadas por niños y adultos para la práctica del fútbol-sala", destacó el gobierno local.

En esta pista, se disputan desde hace más de 30 años, las "populares ‘tertulias’, famosas en toda la comarca. Equipos de aficionados al futbito que, de forma no profesional, juegan este torneo que es un indispensable en los atardeceres veraniegos de Laviana", señalaron las mismas fuentes municipales.

Mal estado

El actual estado de la pista, requiere que se afronte la renovación de las capas de resinas por completo, ya que en algunas zonas "presenta hundimientos y grietas que impiden el normal desarrollo del juego y no han respondido bien a las anteriores reparaciones".

Capas

Los trabajos comenzarán con la retirada de los elementos de juego, porterías y vallas para, posteriormente, cortar y fresar la parte asfáltica. Esta vez, se optará por dar una primera capa para sanear el suelo y una última de pavimento deportivo continuo de mortero sintético que está compuesto por dos capas de mortero acrílico de color. "Se acabaría con una capa de pintura acrílica de color para el sellado total de la zona de juego", expusieron los responsables municipales. Los trabajos se completarán con el pintado de las líneas.

"Esta actuación se enmarca dentro de las inversiones destinadas a las instalaciones deportivas y que en este año se suman a los más de 400.000 euros de la pista de atletismo, los 100.000 del skatepark, y los 90.000 de las canchas de Barredos y Canzana", indicó el gobierno local.