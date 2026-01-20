Los vecinos de Barredos (Laviana) piden soterrar los contenedores de basura, mejoras en la iluminación y medidas de control de velocidad
La asociación ha planteado esas demandas a todos los grupos municipales
La asociación de vecinos de Barredos, en Laviana, reclama actuaciones inmediatas en la localidad en distintos ámbitos (basura, tráfico, asfaltado) y así se lo han hecho saber a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, especialmente al PSOE, que ostenta la alcaldía.
En el documento, la entidad vecinal recuerda, en primer lugar, el compromiso del alcalde, el socialista Julio García, de soterrar los contenedores de basura, aprovechando la infraestructura existente e instalando nuevos sistemas más modernos. Se trata, subrayan, “de una actuación largamente anunciada y aún pendiente de ejecución”.
Los vecinos reclaman también el “cambio de todo el mobiliario urbano deteriorado”, así como “la instalación de una iluminación moderna y adecuada en todo el núcleo de Barredos”, al considerar que el actual alumbrado resulta insuficiente en varias zonas.
Asfaltado y velocidad
También demandan el arreglo y asfaltado de la Avenida del Principado, una de las principales vías de la localidad, junto con la puesta en funcionamiento de los semáforos, actualmente fuera de servicio. A esta petición se suma la de instalar reductores de velocidad en la barriada Primero de Mayo, una medida que, según la asociación, también fue comprometida previamente.
El documento incide además en la necesidad de actuar de forma urgente en la calle Candil, donde los vecinos alertan del mal estado del firme y de la existencia de una zona argayada, “que requiere una intervención inmediata por motivos de seguridad”.
Por último, la asociación vecinal reclama un compromiso presupuestario para llevar a cabo una limpieza integral de Barredos, similar a la realizada de forma parcial durante el año 2024, al considerar insuficientes las actuaciones actuales de mantenimiento.
Los vecinos apelan en su escrito a la responsabilidad de todos los grupos municipales para que estas demandas sean atendidas y se traduzcan en actuaciones concretas, con plazos definidos, que mejoren la calidad de vida en el pueblo. Todo ello dentro de los presupuestos municipales para 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón
- Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
- Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el vuelco de un vehículo obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón
- El 'caso Campelo', la 'invasión' de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo
- Intervención en el centro de mayores de Mieres: el Principado quiere poner fin a la 'guerra' nombrando nueva directora y anulando actividades
- El hombre que murió atropellado por un autobús en Langreo, un administrativo jubilado de 76 años: 'La gente en Riaño está impactada, nunca esperas algo así
- Adiós a Chano Torre, el 'animal político' que 'transformó' San Martín del Rey Aurelio y deja 'una huella imborrable' en la Cuenca