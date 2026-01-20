Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Barredos (Laviana) piden soterrar los contenedores de basura, mejoras en la iluminación y medidas de control de velocidad

La asociación ha planteado esas demandas a todos los grupos municipales

Avenida Principado en Barredos, Laviana.

Avenida Principado en Barredos, Laviana. / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La asociación de vecinos de Barredos, en Laviana, reclama actuaciones inmediatas en la localidad en distintos ámbitos (basura, tráfico, asfaltado) y así se lo han hecho saber a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, especialmente al PSOE, que ostenta la alcaldía.

En el documento, la entidad vecinal recuerda, en primer lugar, el compromiso del alcalde, el socialista Julio García, de soterrar los contenedores de basura, aprovechando la infraestructura existente e instalando nuevos sistemas más modernos. Se trata, subrayan, “de una actuación largamente anunciada y aún pendiente de ejecución”.

Los vecinos reclaman también el “cambio de todo el mobiliario urbano deteriorado”, así como “la instalación de una iluminación moderna y adecuada en todo el núcleo de Barredos”, al considerar que el actual alumbrado resulta insuficiente en varias zonas.

Asfaltado y velocidad

También demandan el arreglo y asfaltado de la Avenida del Principado, una de las principales vías de la localidad, junto con la puesta en funcionamiento de los semáforos, actualmente fuera de servicio. A esta petición se suma la de instalar reductores de velocidad en la barriada Primero de Mayo, una medida que, según la asociación, también fue comprometida previamente.

El documento incide además en la necesidad de actuar de forma urgente en la calle Candil, donde los vecinos alertan del mal estado del firme y de la existencia de una zona argayada, “que requiere una intervención inmediata por motivos de seguridad”.

Por último, la asociación vecinal reclama un compromiso presupuestario para llevar a cabo una limpieza integral de Barredos, similar a la realizada de forma parcial durante el año 2024, al considerar insuficientes las actuaciones actuales de mantenimiento.

Los vecinos apelan en su escrito a la responsabilidad de todos los grupos municipales para que estas demandas sean atendidas y se traduzcan en actuaciones concretas, con plazos definidos, que mejoren la calidad de vida en el pueblo. Todo ello dentro de los presupuestos municipales para 2026.

TEMAS

