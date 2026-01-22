Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención viajeros: retrasos en la línea de tren Gijón-Pola de Laviana por el robo de cable

La sustracción de cable se ha producido entre las estaciones de Pola de Laviana y Sotrondio, y personal de Adif trabaja en la reparación

La estación de tren de Pola de Laviana.

La estación de tren de Pola de Laviana. / David Orihuela

L. Díaz

Pola de Laviana

La línea de tren entre Pola de Laviana y Gijón, la C-5 de Cercanías Asturias, vuelve este jueves a sufrir retrasos. En este caso, tal y como informa Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), se deben al "robo de cable entre las estaciones de Pola de Laviana y Sotrondio". Por este robo, "los trenes de la línea C-5 del núcleo de cercanías de Asturias están registrando retrasos".

En la información que ofrece Adif, también explica que personal de la empresa pública se encuentra trabajando "en su reparación". Los convoyes, tal y como informó personal de Renfe, acumulan en cada viaje varios minutos de retraso. En principio no fue necesario recurrir a los transbordos en autobús. Prácticamente todos los servicios del día se vieron afectados por el robo de cable, que ha sido convenientemente denunciado.

Noticias relacionadas

El pasado viernes 16 de enero, esta misma línea tuvo que ser cortada durante unas cuatro horas (entre las 9.00 y las 13.00, aproximadamente) a causa de un aparatoso accidente de tráfico en el Corredor del Nalón, a la altura de la recta del centro comercial de El Entrego. El vuelco de una camioneta invadió la zona de las vías de tren, cortando el tráfico ferroviario. Hubo transbordos en autobús entre Sama de Langreo y Pola de Laviana para los viajeros afectados por el corte de la línea.

