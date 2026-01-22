Vuelven las rutas del programa "Caminando por Laviana": esta será la próxima salida
Abiertas las inscripciones para participar en la primera excursión guiada, que tendrá lugar el 14 de marzo
Vuelve el programa de rutas guiadas "Caminando por Laviana". La primera salida del año será el sábado 14 de marzo, a partir de las 9.30 horas, desde la plaza del Ayuntamiento en Pola de Laviana. Se podrá recorrer el itinerario "Patrimonio industrial". Para participar, es necesario inscribirse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), o llamando al teléfono 985 60 25 25.
La ruta "Patrimonio industrial" tiene una duración estimada de cuatro horas, y un recorrido de unos ocho kilómetros. Saliendo desde el centro de la Pola, desde la plaza del Ayuntamiento, se visitan algunos de los entornos patrimoniales más importantes del concejo, como el pozo Carrio, Las Tolvas y la zona de las antiguas minas de montaña de Coto Musel, en uno de cuyos edificios rehabilitados se encuentra el rocódromo del concejo.
Con esta ruta se retoma el programa de visitas guiadas impulsado por el Ayuntamiento lavianés desde hace más de una década. El programa irá desarrollándose a lo largo de la primavera, se intensificará en verano y llegará hasta el otoño. Entre las rutas que suelen ofertarse se encuentran la de las Foces del Raigosu, las del patrimonio etnográfico por distintos pueblos del concejo o la teatralizada de la "Aldea Perdida".
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón
- Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
- Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el vuelco de un vehículo obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón
- Leo, el asturiano de 5 años que ya es una promesa gastronómica en Youtube: 'Cocino caserito y saludable
- Víctor Manuel: 'Me importa tres cojones la censura en redes; a mí me pusieron dos bombas en casa
- Clamor en Pajares para cesar a la directora general de Deportes: usuarios y empresarios pierden la paciencia con la gestión de la estación tras un polémico cierre por viento