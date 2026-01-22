Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven las rutas del programa "Caminando por Laviana": esta será la próxima salida

Abiertas las inscripciones para participar en la primera excursión guiada, que tendrá lugar el 14 de marzo

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Vuelve el programa de rutas guiadas "Caminando por Laviana". La primera salida del año será el sábado 14 de marzo, a partir de las 9.30 horas, desde la plaza del Ayuntamiento en Pola de Laviana. Se podrá recorrer el itinerario "Patrimonio industrial". Para participar, es necesario inscribirse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), o llamando al teléfono 985 60 25 25.

La ruta "Patrimonio industrial" tiene una duración estimada de cuatro horas, y un recorrido de unos ocho kilómetros. Saliendo desde el centro de la Pola, desde la plaza del Ayuntamiento, se visitan algunos de los entornos patrimoniales más importantes del concejo, como el pozo Carrio, Las Tolvas y la zona de las antiguas minas de montaña de Coto Musel, en uno de cuyos edificios rehabilitados se encuentra el rocódromo del concejo.

Con esta ruta se retoma el programa de visitas guiadas impulsado por el Ayuntamiento lavianés desde hace más de una década. El programa irá desarrollándose a lo largo de la primavera, se intensificará en verano y llegará hasta el otoño. Entre las rutas que suelen ofertarse se encuentran la de las Foces del Raigosu, las del patrimonio etnográfico por distintos pueblos del concejo o la teatralizada de la "Aldea Perdida".

