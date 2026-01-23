Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Carmen", la ópera de Oviedo puede verse desde Laviana

La representación será a las 19.30 horas, siguiendo en la Casa de Cultura la representación del teatro Campoamor

El cartel de la retransmisión en directo de la ópera "Carmen". / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Vuelve la ópera a Pola de Laviana. Como viene sucediendo en las últimas temporadas, varias de las representaciones que se llevan a cabo en el teatro Campoamor de Oviedo podrán verse, en directo vía "streaming", en la Casa de Cultura de Laviana. La próxima función será el miércoles 4 de febrero, a partir de las 19.30 horas, con la inmortal "Carmen" de Georges Bizet.

La colaboración entre la Ópera de Oviedo, el Ayuntamiento de Laviana y Telecable hacen posible esta retransmisión. La entrada en la Casa de Cultura es gratuita, hasta completar aforo. La versión que podrá verse en Laviana es una producción del Auditorio de Alicante, con dirección musical de Rubén Díez y dirección de escena y diseño de vestuario del gran Emilio Sagi. En el elenco de intérpretes, Marcela Rahal, Sandra Fernández, Antonio Corianó, Eduardo Niave, Damián del Castillo o Jan Antem.

"Carmen" es, según la propia Ópera de Oviedo, "quizá la ópera que posee la mayor cantidad de melodías de dominio público". Su historia es ya universal: narra la historia de una mujer nómada y hedonista que por encima de todo ama su libertad e independencia.

