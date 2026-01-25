Laviana mejora el saneamiento del barrio del Pindal, en la Pola

El Ayuntamiento de Laviana está ejecutando las obras de mejora del saneamiento del Pindal, uno de los barrios de La Pola situado entre la Calle El Sol y Otero Norte. El presupuesto de la obra asciende a 48.387 euros.

Según explicaron fuentes municipales, hasta este momento existía una red de saneamiento "incompleta, con falta de registros y arquetas de acometidas". Además, algunas tuberías estaban rotas, lo que provocaba vertidos a las cunetas o a riegas y fincas. "Estas importantes deficiencias han provocado que, en algunas ocasiones puntuales y a causa de fuertes lluvias, retrocediesen a los domicilios las aguas residuales", indicaron las fuentes.

En qué consisten

Las obras que se están ejecutando, renovarán y sustituirán el colector existente, manteniendo íntegramente su trazado actual de unos 160 metros. De esta forma, se puede garantizar la recogida de las acometidas de las viviendas actuales, dejándose preparada la conexión para futuros enlaces. La actuación en este barrio antiguo de La Pola se rematará con la reposición de los firmes en viales y calles.

La renovación de esta red de saneamiento se une a distintas actuaciones que el Ayuntamiento de Laviana viene acometiendo en los últimos años, dirigidas a la recuperación de saneamientos y redes de abastecimiento de agua para los hogares. "La antigüedad de las conducciones y las nuevas exigencias de control y eficacia de las redes, derivarán en que de forma escalonada, se planteen estas intervenciones", finalizaron desde el Consistorio.